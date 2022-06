Il mondo ha appena superato il livello più alto di anidride carbonica nell’atmosfera da 4 milioni di anni!

livello Diossido di carbonio in’atmosfera (Ko 2 ) ha raggiunto ancora una volta un picco storico, ma questa volta ha raggiunto completamente il livello di 4 milioni di anni fa! Osservatorio delle Hawaii Osservatorio Atmosferico Primario Mauna Loa Misurato a 420,99 ppm Lo scorso maggio (contro i 280 prima della Rivoluzione Industriale), i risultati confermati dall’Istituto di Ricerca Oceanografia di Scripps. Il record precedente era 419,13 ppm a maggio 2021seguito da 416,21 ppm a maggio 2020.

L’aumento dei livelli di anidride carbonica dal 1960 al 2022. © NOAA