LIVE MN – Dalot: “Primi mesi molto positivi, vogliamo portare il Milan al vertice”

Benvenuti nella sala conferenze di Milanello dove Diogo Dalot parlerà a breve in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Celtic. Resta con noi per non perdere neanche una dichiarazione del terzino rossonero !!!

Cosa ne pensate del vostro campionato europeo e di quello della squadra?

“Abbiamo sicuramente avuto una buona prestazione. È una competizione dura, ma stiamo andando bene”.

Com’è il tuo acclimatamento al calcio italiano?

“Il mio inserimento procede bene, l’Italia è un Paese simile al Portogallo. La squadra mi ha accolto, i primi mesi a Milano sono stati molto positivi”.

Cosa ne pensi del celtico?

“E ‘una grande squadra con una grande storia a livello europeo. Domani sarà una partita difficile, avranno grandi motivazioni per superare il momento difficile”.

C’è un partner che ti aiuta a imparare l’italiano?

“Tutta la squadra mi aiuta molto. Voglio allenarmi e giocare. Tutti mi aiutano molto. Cerco di adattarmi il più velocemente possibile. Tutta la società mi aiuta molto, sono tutti fantastico con me. ”

Cosa ne pensi del calcio italiano? Come vanno le cose con Pioli?

“Da quando sono qui ho visto differenze tra Italia e Inghilterra. Il tecnico ci aiuta molto, vuole insegnarci molto. C’è un ottimo rapporto con lui”.

Sapevi che puoi fare bene sia in campionato che in Europa?

“Vogliamo lavorare ogni giorno e prepararci al meglio per ogni partita. Domani arriverà il Celtic e penseremo solo a questa partita e poi penseremo alla prossima”.

Può questo Milan competere anche per l’Europa League?

“Il Milan è una grande squadra, ha una grande squadra. Vogliamo arrivare in alto, ma dobbiamo lavorare duro. Con quella mentalità possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

– Così finisce la conferenza stampa di Dalot davanti al Celtic.