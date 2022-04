L’Italia propone una tripletta – Francs Jeux

Il 2026 sarà un anno molto italiano nel movimento sportivo internazionale. Dopo i Giochi Invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo, ei Giochi del Mediterraneo di Taranto, l’Italia ha appena vinto l’organizzazione di un nuovo evento multisport: i Giochi Universitari Europei. Si svolgeranno tra luglio e agosto 2026 a Salerno, città di 135.000 abitanti situata in Campania, nel sud-ovest del Paese. Con questa nuova interpretazione, lo sport italiano completa ancora una volta un catalogo di competizioni che comprendeva anche l’European Youth Winter Olympic Festival (EYOF) nel 2023 e i World University Winter Games di Torino nel 2025. Si è svolta la prima edizione degli European University Games nel 2012 a Cordova, in Spagna. Ha riunito più di 2.500 studenti-atleti provenienti da 32 paesi. La prossima edizione è prevista per quest’anno a Lodz, in Polonia (17-30 luglio). Il prossimo si terrà nel 2024 a Debrecan-Miskolc, in Ungheria.