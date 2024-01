L’Italia conta di aiutare le famiglie a rimettersi in carreggiata

Economia: l’Italia conta sugli aiuti per la ripresa delle famiglie Economia: l'Italia conta sugli aiuti alle famiglie per rimettersi in carreggiata – (Francia 2)

In Italia il governo è al lavoro per aumentare gli aiuti per rilanciare l’economia. Tuttavia, queste misure costeranno fino a 15-30 miliardi di euro aggiuntivi per le finanze pubbliche italiane.

Pagare i nonni per prendersi cura dei nipoti è l’ultima misura ideata dal governo italiano per rilanciare l’economia dopo la crisi sanitaria. Questo mese sono stati pagati fino a 1.200 euro in benefici a ciascuna famiglia. L'obiettivo è duplice: consentire ai genitori di ritornare alla normale attività professionale e ripristinare il potere d'acquisto degli anziani.

Un debito pubblico al 160% del Pil a fine anno?

“Questi soldi ci aiuteranno molto alla luce della situazione in cui viviamo”.Un pensionato italiano esulta. Il governo italiano sta aumentando gli aiuti per incoraggiare le famiglie a spendere soldi nel Paese. Regala buoni vacanza del valore fino a 500 euro a chi soggiornerà in Italia quest'estate. Queste misure costeranno tra i 15 e i 30 miliardi di euro in più per le finanze pubbliche italiane. Il debito pubblico rischia di raggiungere il 160% del Pil entro la fine dell’anno