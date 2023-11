Lione del mese – Lione Capitale

Cinque giovani ricercatori di Lione si sono distinti con le loro ricerche.

Margot Creusot (ecologia), Aurora Valeria Pignata (malattie del cervello), Manon Querat (effetti dei farmaci cancerogeni o antitumorali), Edwige Cyphers (intelligenza artificiale), Alice Prioul (malattie genetiche). Questi cinque eccezionali ricercatori di Lione e dintorni hanno ricevuto in ottobre il Premio francese per i giovani talenti per le donne e la scienza.

Attraverso questo riconoscimento, la Fondazione L’Oréal, in collaborazione con l’Accademia delle Scienze e la Commissione nazionale francese per l’UNESCO, sostiene i giovani scienziati in Francia, affinché acquisiscano le competenze e la fiducia necessarie per superare le sfide. massimale e contributo al progresso scientifico. Un grande numero: in Francia, solo il 28% degli accademici nelle scienze di base sono donne, il che ha gravi conseguenze sulla capacità nazionale di innovazione e sulla qualità del progresso scientifico.

Alice Prioul © L’Oréal Clemence Losfeld

Aurora Valeria Pignata © L’Oréal Clemence Losfeld

Edwige-Cyffer © LOREAL Clemens Losfeld

Manon Kyrat © L’Oréal Clemence Losfeld

Margaux Creusot © L’Oréal Clemence Losfeld