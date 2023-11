Una nana bianca entrerà davvero in collisione con il nostro sistema solare?

L’anno scorso, la comunità astronomica è stata scossa da una previsione allarmante: la nana bianca WD 0810-353, un denso resto stellare, era sulla buona strada per una possibile collisione con il nostro sistema solare. Questa stella, che rappresenta lo stadio evolutivo finale di una stella simile al Sole, è stata osservata dal telescopio spaziale Gaia, e il suo percorso sembrava portarla pericolosamente vicino al nostro sistema.

Rivalutare il percorso

Ma, Note finali Il Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio Europeo Australe ha invalidato questa previsione. Il team è riuscito a modellare il campo magnetico della nana bianca e a determinare il suo vero percorso. Si scopre che dopo tutto WD 0810-353 non si sta dirigendo verso il nostro sistema solare, Una scoperta che consola l’umanità Di fronte alla possibilità di una catastrofe cosmica.

L’importanza del campo magnetico

Calcoli preliminari basati sulle misurazioni di Gaia indicavano che WD 0810-353 passerebbe vicino al nostro Sole, all’interno della Nube di Oort, una crosta di detriti ghiacciati all’estremità del sistema solare. Tuttavia, il Progetto Gaia ha trascurato un fattore cruciale: Il campo magnetico insolitamente grande di WD 0810-353. Eva Villaver, astronoma del Centro di Astrobiologia in Spagna e coautrice dello studio, spiega che i campi magnetici sono essenziali per comprendere molti aspetti fisici della stella, e trascurarli può portare a interpretazioni errate.

Analizzando la luce polarizzata emessa da WD 0810-353, il team è stato in grado di determinarne il vero percorso e la velocità. “Abbiamo scoperto che la velocità di avvicinamento misurata dal progetto Gaia non è corretta e che l’atteso incontro ravvicinato tra WD0810-353 e il Sole in realtà non avverrà”, ha affermato Stefano Pagnolo, astronomo di Armagh e coautore dello studio. studio. posto. In effetti, WD0810-353 potrebbe non puntare affatto verso il Sole. »

nonostante Questa scoperta esclude una possibile crisi cosmicaServe anche a ricordare i pericoli inerenti alla vastità dello spazio. Come dice Bagnolo: “Questo è un rischio cosmico in meno di cui dobbiamo preoccuparci!” »Tuttavia, il nostro sistema solare incontrerà quasi certamente un’altra stella in futuro, e gli effetti di un tale incontro rimangono sconosciuti.