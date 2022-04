L’incredibile battaglia delle galassie fotografata da Hubble

È passato un altro anno a scrutare il cielo Telescopio spaziale Hubble, che ha 32 anni. Per l’occasione la Nasa svela una foto di ” Hixon Compatto 40 chiamato anche HCG40, è uno strano gruppo di cinque galassie. Tra questi, si chiama galassia ellittica e uno galassia lenticolare. Per quanto riguarda gli altri tre, hanno la forma di spirali, come via Lattea.

cadere nella direzione di costellazione L’ammasso Hydra è così compatto che si inserisce in un’area di spazio inferiore al doppio del diametro del disco stellare della nostra Via Lattea. la ragione ? Il materia nera : Circonda le cinque galassie in una specie di alone. Di conseguenza, sono inesorabilmente vicini l’uno all’altro, alienazione Per la loro reciproca attrazione, ma anche per l’attrazione materia nera, invisibile. Hubble li ha osservati in un momento cruciale della loro vita e si stanno preparando per questo Unisci l’un l’altro. Solo che le scale temporali non sono le stesse per noi, dal momento che fusione Accadrà solo tra un miliardo di anni!

Queste cinque galassie sono intrappolate in un alone di materia oscura che le costringe ad avvicinarsi l’una all’altra, fino a quando non entrano in collisione. Scarica l’immagine per la stampa (28,6 MB). © NASA, ESA, STScI, Alyssa Pagan

È il turno di James Webb di prendere il comando

diffondersi orbitante Intorno alla Terra nel 1990 astronauti Dalla NASA, Hubble ha effettuato più di 1,5 milioni di osservazioni di circa 50.000 corpi celesti! Abbastanza per fare grandi scoperte, come scoprireaccelerando l’espansione dell’universoo specificarne la taglia e l’età. oggi, James Webb Si prepara a prendere in carico mentre continua a calibrare e preparare tutti i suoi strumenti di misura. Proprio come il suo predecessore, il Deep Universe esaminerà, tra tutti i suoi obiettivi, quelli dello studio dei primi momenti e della formazione delle galassie. Queste potrebbero anche trovarsi nello stesso stato delle galassie HGC40, cioè raggruppate in ammassi densi e compatti.