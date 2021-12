L’epico video della NASA immagina il futuro surreale dei viaggi nello spazio

La NASA ha pubblicato un video che mostra la sua visione per il futuro dei viaggi spaziali, incluso il kayak su Titano.

La NASA continua a condividere l’ispirazione per il futuro dei viaggi spaziali e del turismo. un Nuovo video È stato pubblicato in ottobre e ha fatto di nuovo il giro di recente. Il video si concentra molto sulle illustrazioni animate di ciò che la NASA prevede per il futuro del turismo spaziale. È un video emozionante pieno di modi potenziali interessanti per esplorare il sistema solare.

Il futuro dei viaggi nello spazio è luminoso

L’organizzazione spaziale ha chiaramente grandi progetti per il futuro del turismo spaziale, almeno in base a quanto mostrato nel video. Anche se dura solo un minuto, ci sono molte cose da assorbire qui. In tutto, vediamo cose come astronavi futuristiche che volano intorno alla luna. Una persona viaggia in kayak attraverso le onde di Titano. Altrove, vediamo persone che si paracadutano sui pianeti. Vediamo anche un fantastico osservatorio pieno di turisti che si godono la vista dalle nuvole di Venere.

È un video emozionante e tocca molte delle promesse che abbiamo fatto con i viaggi nello spazio. Tutto questo sembra fantascienza rispetto a come appare ora il viaggio nello spazio, ma è un bel gesto.

Crea visioni

I vari ambienti video sono stati creati dal Goddard Space Flight Center della NASA. È ispirato ai poster creati dal Jet Propulsion Laboratory della NASA alcuni anni fa.

“Mentre i nostri esploratori robotici hanno girato il nostro sistema solare, l’unico posto al di fuori della Terra dove gli umani sono rimasti è la Luna. Questo è anche il prossimo posto in cui invieremo gli astronauti. Ma non l’ultimo! Anche se gli umani non hanno ancora visitato Marte , abbiamo in programma di aggiungere le impronte di avvio alle tracce dei pneumatici del rover ora”, ha scritto la NASA in un post su Goddard Media Studios.

“Sogniamo anche di viaggiare in mondi lontani, e come potrebbero essere. Questo video mostra avventure fantasy in luoghi reali che abbiamo studiato”.

Se sei interessato a imparare come creare un video, Goddard ha raccolto un file Video dietro le quinte spacca tutto. Inoltre, è stato anche rilasciato Confronti fianco a fianco di poster e illustrazioni nel video. Puoi usarlo per identificare differenze e somiglianze e stimare solo l’ispirazione iniziale.

È sempre interessante vedere come viene immaginato il futuro del turismo spaziale. La NASA e altre organizzazioni continuano il loro lavoro per Rendi i viaggi nello spazio una realtà. Lo stiamo facendo anche noi lentamente, come hack come sistema di difesa dei dardi Ci offre nuovi modi di lavorare nello spazio.