Lefkada: Inseguimento di un’imbarcazione coinvolta nel traffico illegale di migrantiهاجر

Lefkada: Inseguimento di un'imbarcazione coinvolta nel traffico illegale di migranti

Questa operazione della Guardia Costiera è collegata allo smantellamento di una rete di trafficanti di migranti

La Guardia Costiera ha rilasciato materiali audiovisivi relativi alla posizione, all’inseguimento e all’installazione del motoscafo del personale entrato in modo irregolare (PEP) a Lefkada.

L’operazione ha riguardato lo smantellamento di un’organizzazione criminale attiva nel facilitare l’uscita illegale di stranieri dalla Grecia verso l’Italia, utilizzando navi e realizzata in collaborazione con la polizia greca e la guardia costiera.

Per quanto riguarda il calendario per lo smantellamento dell’organizzazione, il 14 luglio i suoi membri hanno cercato di promuovere 14 stranieri via mare in Italia utilizzando un motoscafo senza nome e punti di identificazione.

Il giorno prima, i membri dell’organizzazione hanno trasportato 14 stranieri da Omonia a Cape Dukato a Lefkada in una jeep accompagnati da un’auto che era stata noleggiata nei giorni precedenti.

All’arrivo sul sito, gli alieni sono rimasti nascosti nella vegetazione della zona rocciosa costiera e l’organizzazione ha fornito loro vestiti e cibo.

I ranghi misti di polizia e funzionari portuali hanno messo sotto sorveglianza l’area e alle 05:30 di mercoledì hanno identificato un motoscafo che si avvicinava al sito. Dopo che gli alieni sono saliti a bordo della barca e hanno lasciato la barca, una motovedetta dell’autorità centrale del porto di Igoumenitsa ha cercato di prendere il controllo della barca, ma il suo capitano non ha rispettato le istruzioni e gli ordini del porto, ma si è rapidamente sviluppato, fece manovre pericolose e provò persino a navigare.

Le guardie portuali che hanno seguito la barca hanno sparato colpi di avvertimento che hanno rallentato la barca. Quindi il pilota è saltato in mare, lasciando il veicolo senza equipaggio con un movimento circolare fino a quando non si è fermato.

Alla fine, è stato raccolto in mare e riparato, mentre all’interno della barca c’erano 14 stranieri, sono stati portati all’Autorità Portuale di Lefkada, mentre la barca è stata sequestrata.

In un’operazione parallela in Attica, sono stati arrestati altri sette membri dell’organizzazione.

