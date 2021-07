Grecia Piano 2.0: i primi 12 progetti del Recovery Fund hanno ottenuto il “semaforo verde”

I progetti di ricostruzione digitale e infrastrutturale sono al centro del design

Il Schede tecniche e primi 12 progetti da avviare Dal piano “Grecia 2.0”, dal budget totale 1,42 miliardi di euro. E’ stato approvato dal viceministro delle finanze, Theodoros Skelakakis, responsabile del Recovery Fund, sulla base di un’apposita proposta del Servizio speciale di coordinamento del Fondo. I progetti riguardano collettivamente la modernizzazione delle infrastrutture del paese e la digitalizzazione degli archivi, il miglioramento dei sistemi di servizi digitali per i cittadini e il miglioramento dell’ambiente di investimento attraverso la pianificazione territoriale, nella parte settentrionale del Programma di assistenza digitale dell’E65. Autostrada e Acropoli di Atene.

Analitico:

I seguenti progetti contribuiranno alla modernizzazione delle infrastrutture del settore pubblico:

Miglioramento delle attrezzature AADE al fine di fornire servizi avanzati ai contribuenti. Budget: 12,2 milioni di euro

Riforma del sistema delle finanze pubbliche nell’amministrazione centrale e nelle altre amministrazioni pubbliche GOV-ERP. Il progetto riguarda la riforma del sistema di gestione finanziaria e finanziaria dello Stato al fine di aumentarne l’efficienza. È la preparazione, il supporto e lo sviluppo di un sistema informativo di Enterprise Resource Planning (ERP) per le amministrazioni pubbliche e la pubblica amministrazione.

Budget: 36,1 milioni di euro

Organismo di attuazione: Società dell’informazione SA

Espandere e supportare la National Telecom Network – Coupling II, una rete di servizi di telecomunicazione e telematica del settore pubblico con una presenza in 4.500 punti in tutto il paese.

Budget: 32,1 milioni di euro

Organismo di attuazione: Società dell’informazione SA

governo greco

Aggiornare la rete in fibra ottica del GRNET e le reti connesse, ovvero tutte le istituzioni accademiche e di ricerca del paese, la rete scolastica greca, un gran numero di ospedali pubblici e altri istituti di ricerca e istruzione.

Budget: 30,5 milioni di euro

Agenzia esecutiva: Rete nazionale per le infrastrutture tecnologiche e di ricerca

I seguenti progetti dovrebbero contribuire a migliorare i servizi dello Stato ai cittadini e alle imprese:

L’infrastruttura digitale unificata al servizio di cittadini e imprese per creare meccanismi tecnologici e informativi che consentano l’espansione del servizio digitale e delle transazioni tra pubblico, imprese e cittadini.

Budget: 69,4 milioni di euro

Organismo di attuazione: Società dell’informazione SA

Servizi Internet per realizzare l’interoperabilità tra i sistemi informativi per la pubblica amministrazione che riguardano la fornitura di un pacchetto di servizi web G2G al fine di facilitare le transazioni tra enti statali G2G, tra cittadini G2C nonché Stato – imprese (G2B), aumentano i servizi che la piattaforma gov.gr finalmente fornirà

Budget: 27,9 milioni di euro

Organismo di attuazione: Società dell’informazione SA

Migliorare la fornitura di dati aperti e della piattaforma data.gov.gr e la fornitura di servizi correlati nei settori pubblico e privato. Il progetto mira ad espandere la fornitura di dati aperti a cittadini, imprese, mondo accademico e comunità di ricerca con l’obiettivo di trasparenza, governance aperta, ricerca e sfruttamento delle imprese.

Budget: 5,5 milioni di euro

Agenzia esecutiva: Centro di documentazione nazionale

Inoltre, sono stati approvati per il finanziamento i seguenti progetti:

La costruzione della sezione Trikala-Egnatia dell’autostrada della Grecia centrale (E65. Questa è la sezione settentrionale dell’autostrada E65 di 70,5 km che completa l’autostrada per migliorare il collegamento della Macedonia occidentale e dell’Epiro con la Grecia centrale e l’estero attraverso Egnatia Odos) è forse il lavoro più importante per sostenere la Macedonia occidentale nel periodo critico per la rimozione della lignina.

Budget: 480 milioni di euro

Agenzia esecutiva: Ministero delle Infrastrutture

Digitalizzazione della pratica ipotecaria per il Catasto Nazionale In merito alla digitalizzazione delle pratiche del sistema ipotecario e di trasferimento da tutti i 390 uffici ipotecari del paese (volume stimato oltre 600 milioni di pagine) e sviluppo di un sistema informativo attraverso il quale i file saranno disponibili a tutti portatori di interessi e altri sistemi informativi relativi a.

Budget: 242,4 milioni di euro

Piani urbani locali e piani urbanistici speciali che chiariscono e istituzionalizzano il quadro urbano (uso del suolo, condizioni edilizie, ecc.) che dipende dalla localizzazione di tutti i tipi di progetti e investimenti pubblici e privati.

Budget: 345,2 milioni di euro

Agenzia esecutiva: Camera tecnica della Grecia

Restauro – conservazione – l’importanza dei monumenti dell’Acropoli di Atene in relazione ai lavori di restauro del Partenone e delle mura, la conservazione dei monumenti, la composizione dell’ingresso occidentale, la fotogrammetria e la stampa 3D, ecc. Il progetto consente la manutenzione permanente e la promozione del monumento del paese, del patrimonio culturale mondiale e dell’elevato fascino simbolico con un ruolo catalizzatore nell’attrarre il turismo ad Atene.

Budget: 10 milioni di euro

Agenzia esecutiva: Ministero della Cultura

Infine, il Programma Digital Care chiede di aderire al Recovery Fund, che è già operativo e offre – con criteri reddituali e sociali – un voucher dell’importo di 200 euro ad alunni e studenti per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche (tablet, laptop, desktop ), sostenendo attivamente 325.000 famiglie con 560.000 bambini e giovani di età compresa tra i 4 ei 24 anni. Il budget è di 129,2 milioni di euro.

tutte le novità

Vaccini: in questi giorni 500.000 nuove nomine – cosa ha detto Themistocleous sulla possibilità della vaccinazione obbligatoria orizzontale

Alluvioni in Germania: quattro morti in alluvioni, decine di dispersi e case crollate

Nuove misure: lunghe code nel porto del Pireo – nel porto controlli controlli prima dello sbarco

Coronavirus: preoccupazione per scuole e università: test rapidi obbligatori proposti da Gogos

Syntagma: “Le immagini tragiche non hanno nulla a che fare con la Chiesa”, dice l’arcivescovo Dodonis