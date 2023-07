Le Vesuvio, la perfetta trattoria familiare italiana a Parigi dal 1963 – Paris ZigZag

Come sai, in redazione, siamo fan di Gastronomia italiana e sempre alla ricerca di nuovi indirizzi. Abbiamo appena portato alla luce una nuovissima pepita: il Vesuvio, trattoria di famiglia. Un’avventura che dura da 60 anni, con l’obiettivo di farci (ri)scoprire tutta la ricchezza gastronomica d’Italia!

Le Vesuvio, trattoria familiare da 60 anni a Parigi

IL Vesuvioè la storia di due fratelli del AbruzzoDominique e Luciano, con un unico obiettivo: rivoluzionare la pizza a Parigi. Tutto ebbe inizio nel 1963, quando Dominique chiese a suo fratello di unirsi a lui nell’avvio della propria attività. Hanno così aperto il loro primo ristorante nel Quartiere Latino. Vittime del loro successo, hanno poi moltiplicato i ristoranti, con la voglia di arrivare sul viale più bello del mondo, gli Champs-Elysées. Ed è stato fatto nel 1980! Oggi sono i loro figli che hanno preso il sopravvento e che continuano a deliziare le nostre papille gustative con piatti più tradizionali che mai.

Se c’è una cosa che non è cambiata in tutti questi anni, è la famosa forno a legna, fedele alla posizione dal 1967. Ha visto diverse generazioni di clienti, clienti abituali del quartiere. Questa trattoria di famiglia è quindi uno dei luoghi imperdibili di Parigi e dei migliori ristoranti italiani della capitale.

Una cucina che rispetta le tradizioni italiane

A Vesuvio, lo chef Enrico e il suo team, anch’essi abruzzesi, hanno ideato un menu ricco di sapori che si evolvono con le stagioni, per variare i piaceri in modo responsabile! Sul menu: piatti tradizionali come le lasagne al forno, i tortelloni cacio e pepe, il polpo grigliato, o la famosa cotoletta alla milanese, piatti di stagione, ma anche deliziosi pizze cotte a legna, Specialità italiane.

Come antipasto consigliamo la classica burrata, bruschetta E focaccia, e per gli amanti della pizza, la napoletana con pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, acciughe e origano, una delizia! Per chi preferisce il vera pasta italiana, assaggia le linguine alle vongole, faranno viaggiare le tue papille gustative in spiaggia in Italia. Niente come un tiramisù o un gustoso pizza alla nutella per concludere il pasto in bellezza. E per accompagnare tutto questo, a carta dei vini e dei cocktail è qui per mostrarcelo il meglio della produzione italiana. amanti di Spritz può scegliere tra 3 varianti: campari, aperol o liquore St Germain. Il tutto in un’atmosfera di trattoria di famigliacaldo e accogliente, come nella terra di Dante!

Vesuvio

Via Gozlin 1, 75006 Parigi

25 rue Quentin Bauchart, 75008 Parigi

Lisa Pineau

Un credito fotografico: © @vesuvio.paris (instagram)

