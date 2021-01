Le parlement arabe dénonce le chantage de Human Legal rights Watch contre certains pays

C’est avec fermeté que le parlement arabe s’indigne confront aux rapports trompeurs de Human Rights Observe qu’il accuse de mythomanie et de chantage.

Condamnation, indignation et rejet catégorique. Ce sont les réactions du parlement arabe experience aux «rapports promouvant le faux» que carry on d’émettre Human Rights Observe. Ressemblant aux précédents, le rapport 2021 de l’ONG américaine sur les situations des droits de l’homme dans un particular nombre de pays arabes a fait sortir de ses gonds cet organe panarabe.

L’institution affirme que Human Legal rights Observe présente une graphic déformée des réalités dans les pays concernés, sans fournir de preuves tangibles. Une attitude qui est en contradiction avec les règles élémentaires adoptées par l’ONU pour tout travail documentaire sur la problem des droits de l’homme, constate le parlement arabe. Cet organe précise qu’il n’est pas contre l’évaluation du système des droits de l’homme dans les pays arabes ni contre la correction de toute dérive dans ce domaine, mais qu’il est plutôt opposé à l’approche suspecte adoptée par Human Legal rights Look at dans son approche de la scenario des droits de l’homme dans les pays arabes. Une approche qui are inclined, selon le parlement arabe, à politiser des dossiers et des problèmes relatifs aux droits de l’homme dans les pays arabes, et à les instrumentaliser dans un malsain chantage contre certains pays.

Le parlement arabe ne mâche pas ses mots en affirmant que ces rapports politisés servent les agendas des organisations terroristes et extrémistes qui menacent la sécurité et la stabilité des pays arabes. Il take note que pour être crédible, l’évaluation de la problem des droits de l’homme en général doit être effectuée selon des bases professionnelles fondées sur des normes internationalement reconnues et approuvées par les Nations Unies.