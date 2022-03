Se sei stufo di inseguire vittorie che cambiano la vita, collezionare accumulatori di dimensioni stupide, unisciti al club! Non sei solo. Invece di arrendersi, perché non esplorare una di queste strategie di trading calcistico? E’ possibile scommettere con il bonus di benvenuto dei bookmaker che accettano italiani come 22Bet IT.

Nel 2022 abbiamo la fortuna di avere il mondo del calcio a portata di mano. Di conseguenza, scommettere sullo sport che amiamo non è mai stato così facile, ma la maggior parte degli scommettitori consuma ancora i propri soldi. Non temere perché nel corso degli anni abbiamo fatto molte ricerche per battere il sistema e qui ti presenteremo le migliori strategie di scommesse sul calcio per aiutarti a realizzare un profitto.

Una strategia di scommesse (nota anche come sistema di scommesse) è un approccio strutturato al gioco d’azzardo, nel tentativo di produrre un profitto. Per avere successo, il sistema deve trasformare il vantaggio della casa nel vantaggio del giocatore, cosa impossibile per i giochi di pura probabilità con quote fisse, simili a una macchina a moto perpetuo.

In che modo le strategie di trading sul calcio sono diverse dalle normali scommesse?

La principale differenza tra essere uno scommettitore regolare e seguire una strategia di trading è semplicemente il fatto che l’approccio strategico tende a seguire un insieme coerente di regole. In generale, questo approccio non ti darà un solo giorno di paga, ma per un periodo più lungo dovresti guadagnare in modo più coerente. Questa è la logica, almeno.

Certo, potresti leggere questo pensiero “Ho seguito lo stesso insieme di regole”. Forse sì, forse hai una strategia. Forse non era proprio buono. Non preoccuparti, abbiamo alcune delle migliori e più affidabili strategie di trading di calcio da esaminare e una da evitare!

Scommesse arbitrali

Le scommesse arbitrali sono probabilmente qualcosa di cui hai sentito parlare, ma forse non hai mai creduto che fosse fattibile. Ti assicuro che è assolutamente fattibile. Avrai profitto in pochissimo tempo. Le scommesse di arbitraggio sono tutte incentrate sullo sfruttamento della variazione delle quote tra diversi bookmaker. Ogni bookmaker applica il proprio approccio statistico all’impostazione delle quote per un evento.

Di conseguenza, troverai occasionalmente giochi in cui i prezzi di entrambi i risultati promettono un profitto, indipendentemente da chi vince. Diamo un’occhiata a un esempio di pareggio senza scommesse dalle prossime partite della League One utilizzando il formato delle quote decimali:

Scommetti 66,95 € * 1,53 = 102,43 €

Scommetti 33,05 € * 3,10 = 102,46 €

Ciò significa che il tuo esborso combinato è di € 100 con un rendimento minimo di € 102,43; un ritorno sull’investimento di circa il 2,5%. Non sembra molto, ma è un banchiere per rendimenti redditizi, anche se troverai anche scommesse più interessanti mentre esplori le opportunità. Anche un rendimento del 2,5% per un lavoro pomeridiano è leggermente superiore a quello che pagherebbe una banca.

Sfruttamento dell’aumento dei prezzi

Quasi tutti i bookmaker online offrono ai propri clienti quote maggiori su base giornaliera. Il 99% degli scommettitori fa proprio questo, scommette nella speranza di vincere con l’aumento del prezzo. Il restante 1% sa sfruttare queste offerte per un ritorno positivo. Sappiamo che diversi bookmaker valutano gli eventi in modi diversi, il che può presentare opportunità proprie in cui puoi coprire tutti i risultati per una vincita.

Queste scommesse non sono prive di rischi, sebbene con conti che potrebbero essere limitati e potenzialmente chiusi. A volte gli aumenti di prezzo possono presentare le stesse possibilità, ma senza il rischio di implicazioni sul conto. Il motivo è che i bookmaker vogliono che tu sfrutti le tue quote aumentate.

Il metodo per questa strategia è piazzare una scommessa “back” sulle quote aumentate e poi andare altrove per coprire gli altri possibili risultati; normalmente ciò avverrà tramite scambi di scommesse e in particolare utilizzando una scommessa lay. Con l’eccezione delle variazioni delle quote e dei problemi di liquidità, questa strategia è un banchiere; i rendimenti sono generalmente inferiori.

Il metodo Martingala

La strategia Martingale è nata originariamente nel mondo dei casinò. È stato lentamente adottato nello sport. Da un punto di vista logico, ha senso come puoi trarre profitto seguendo il processo. Funziona. La pratica ti farà espellere da un casinò. Tuttavia, viene fornito con un disclaimer sostanziale; Di tutte le strategie di scommesse sul calcio che abbiamo menzionato, questa presenta i maggiori rischi a causa della necessità di un grande bankroll iniziale e del fatto che puoi teoricamente massimizzare i limiti di scommessa fissati dagli scommettitori.

Il gioco da casinò attorno al quale è stato sviluppato il metodo Martingale è la roulette. Scegli un colore (rosso o nero) e raddoppi costantemente la tua puntata fino a quando non vinci e poiché le quote sono uguali ovvero 1/1 finirai sempre con un profitto pari alla tua puntata iniziale. È un processo di pensiero simile nel calcio. Trovi una scommessa in cui le quote sono maggiori o uguali alle coppie e scommetti più e più volte finché non accade, raddoppiando ogni volta la tua scommessa. Logicamente corretto.

Il problema è che, anche a partire da una scommessa modesta di 1€, se subisci 10 sconfitte di fila, dovrai trovare molti soldi, secondo gli standard della maggior parte delle persone. Perché? Bene, 1€ diventa 2€, 2€ diventa 4€ e, prima che tu te ne accorga, la puntata per la scommessa numero 10 è di 512€ e hai già speso 511€ nelle ultime nove scommesse. Sono più di mille e anche se ne vinci 10, guadagnerai solo 1€ di profitto. Potrebbe volerci anche una buona settimana per completare questo processo.

Ecco la nostra panoramica di alcune delle strategie di scommesse sul calcio che possono aiutare a trasformare il modo in cui scommettiamo.

Buona fortuna.

