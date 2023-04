Le condizioni invernali iniziano da aprile

Da sabato a lunedì è in corso un sistema di docce abbastanza attivo in un flusso da nord-ovest che porta a un’ostruzione orografica nei Pirenei. Benvenuti alle precipitazioni con un occasionale limite di neve piovana molto bassa tra sabato sera e domenica mattina. In alcune valli del massiccio, infatti, la neve può cadere fino a 700 metri. Tuttavia, questo clima invernale non è ancora eccezionale in questo periodo dell’anno.

Entro lunedì dovremmo aspettarci 20 mm di pioggia lungo le pendici dei Pirenei, tranne nella regione mediterranea dove la Tramontana asciugherà l’atmosfera. Nei Canyon di Couzerane nei Paesi Baschi dovrebbe scendere da 30 a 50 mm.

Con una massa d’aria fredda in quota: 0°C tra i 1200 ei 1600 metri, queste precipitazioni provocheranno nevicate a quota inferiore. Già la massima nevicata scenderà a 700 metri sotto le raffiche più forti sabato sera tra i Pirenei atlantici e l’Ariège. La domenica, questo “LPN” sale gradualmente fino a 1000 m al mattino e poi a 1200 m nel pomeriggio.

Dovremmo quindi aspettarci accumuli di neve relativamente grandi sopra i 1.500 metri. Tuttavia, i terreni caldi impediscono l’accumulo come in pieno inverno:

Gli accumuli saranno completamente omogenei sul massiccio per circa 20 cm a quota 1.500 metri e 30 cm a quota 2.000 metri. fino a 50 cm a quote di 2500 m in Haute-Bigorre, Couserans e Haute-Ariège. I Pirenei orientali rientrano meno spesso in questa formazione, ad eccezione di Haute-Cerdagne e Capcir (da 20 a 30 cm). I confini meridionali ei pendii della catena saranno meno esposti. In Andorra ci aspettiamo dai 15 ai 20 cm a Pas de la Casa a 2100 metri.

L’episodio si concluderà gradualmente lunedì per fare spazio a un clima più secco a metà e nel fine settimana, ma con una buona freschezza! Le temperature rimarranno infatti al di sotto degli standard stagionali per tutta la settimana:

Questo freddo dovrebbe mantenere la neve al suolo in quota. La neve sopra i 2.000 metri non si scioglierà per diversi giorni. È evidentemente più complicato sulle montagne centrali, dove martedì tornerà il sole e ad aprile fa più caldo, soprattutto sui pendii esposti… Si vigila sul rischio di forti gelate a metà settimana se il cielo è chiaro durante la notte. Le prospettive del cloud rimangono finora incerte tra mercoledì e giovedì con la possibilità di una certa instabilità.

Apprezzi il lavoro di Meteo Pyrenees? Puoi sostenerci aderendo all’associazione o facendo una donazione: https://www.meteopyrenees.fr/lassociation/