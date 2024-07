Brevetto 2024: Chiave di risposta del test di scienze (fisica, chimica, tecnologia)

L'ultima chiave di risposta al brevetto 2024 è disponibile per Scienza: quest'anno con Fisica, Chimica e Tecnologia per i candidati della Serie Generale.

Brevetto 2024 / Rettificato / Chimica Fisica

Brevetto 2024 / Corretto / Techno

Commento del nostro insegnante di correzione: L'ultima domanda dell'argomento generale è confusa, la grafica è vicina allo zero ma è “migliorata” e non chiaramente collegata alle informazioni contenute nell'esposto. Il valore dovrebbe essere: imposta il rilevamento delle anomalie su 0 nel qual caso dovremmo avere il rilevamento delle anomalie > 50. Ma il segno uguale può solo indicare vero o falso (che non esiste in zero!) o 1/0 che sarebbe un buona alternativa. La correzione ufficiale verrà discussa tra i correttori di bozze.