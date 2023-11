Le alluvioni causano gravi danni in Italia, nella regione Toscana

Diversi ospedali sono stati allagati, in particolare a Firenze e Pisa.

La tempesta Ciaran continua a provocare il caos. Forti alluvioni hanno causato gravi danni nella regione Toscana, in Italia. Sul territorio sono stati dichiarati l’allerta meteo arancione e lo stato di emergenza. Diversi ospedali sono stati allagati, in particolare a Firenze e Pisa Corriere della Sera . “Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il governo per uno stato di emergenza nazionale. La situazione è davvero molto grave”ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su X (ex Twitter).

⚠️L’immagine suona, non appare per strada. Non circolare con l’auto, potrebbe subire danni nella parte posteriore del cassone! pic.twitter.com/RGt6JqST6X — Eugenio Giani (@EugenioGiani) 2 novembre 2023

Diversi fiumi hanno rotto gli argini. E’ in particolare il caso del fiume Bisenzio che ha raggiunto i 6 metri. Molte strade sono chiuse nella regione e le scuole sono state chiuse. “La circolazione in tutta l’area metropolitana è fortemente sconsigliata. Si raccomanda la massima cautela” Ha allertato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Tempeste molto piovose e lente provocano gravi inondazioni”, spiega Gaétan Heymes, ingegnere previsionale e scienziato della neve presso Météo-france su X.