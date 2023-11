la destra limita i danni, la sinistra radicale e i nazionalisti avanzano, secondo le nostre proiezioni – EURACTIV.fr

Se le elezioni europee si svolgessero oggi, il Partito popolare europeo (PPE) continuerebbe a dominare gli altri gruppi politici al Parlamento europeo nonostante il suo lieve calo, secondo l’ultima proiezione di Europe Elects e Euractiv, che mostra anche una buona progressione i gruppi Sinistra e Identità e Democrazia.

La destra si sta stabilizzando…

Nonostante abbia perso tre seggi dagli attuali 176 seggi, il Partito popolare europeo (PPE) di centrodestra continua a dominare le proiezioni del Parlamento europeo, recuperando dalla perdita di 16 seggi nelle proiezioni di agosto di questo mese.

I partiti nazionali che compongono il gruppo politico PPE sono aumentati nei sondaggi nell’ultimo mese in paesi come Estonia, Slovenia e Germania.

In Spagna, dove si sono appena svolte le elezioni, il Partito Popolare (PP) è aumentato da 21 a 23 seggi rispetto ad agosto a causa dell’ambiente politico instabile del paese e delle controverse negoziazioni del governo socialista uscente con i partiti separatisti catalani.

In Polonia, la Coalizione Civica (KO) e il Partito Contadino Polacco sono in luna di miele post-elettorale, con il PPE che ha guadagnato quattro seggi rispetto ad agosto, rispettivamente con 17 e due seggi.

Un falso calo per i socialisti

A differenza del PPE, l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) di centrosinistra ha perso cinque seggi rispetto alle proiezioni di agosto, che prevedevano un guadagno di tre seggi rispetto agli attuali 141.

Ma ciò può essere attribuito principalmente al fatto che il Partito dei socialisti europei (PSE) e i Socialisti e Democratici (S&D) hanno recentemente espulso Smer e Hlas, due partiti slovacchi accusati di deriva a destra.

La loro esclusione ha quindi cancellato completamente dalle proiezioni la conquista di sette seggi che i due partiti avrebbero ricavato nel gruppo S&D.

Anche il Partito Democratico Italiano (PD) dovrebbe perdere tre seggi rispetto alle ultime proiezioni.

Il PPE ha il maggior vantaggio rispetto ai S&D dal febbraio 2021, anche se il divario si riduce di un seggio rispetto all’attuale differenza di 35 seggi.

Per quanto riguarda il gruppo liberale-centrista Renew Europe, ha guadagnato tre seggi rispetto alle proiezioni di agosto, ma si prevede che ne perderà otto rispetto all’attuale numero di seggi al Parlamento europeo, derivante dalle elezioni del 2019.

I maggiori guadagni per i liberali si concentrano in Germania, Repubblica Ceca e Finlandia. Il Partito Democratico Libero (FDP) e il Freie Wähler I tedeschi dovrebbero guadagnare un seggio rispetto alle proiezioni di agosto, che già stimavano a 8 seggi, mentre il partito ceco ANO e il partito finlandese Suomen Keskusta dovrebbero ottenere rispettivamente 10 e 2 seggi.

In Italia il partito Azione entra in proiezione con quattro nuovi seggi. Tuttavia, in questa fase, il ramo italiano di Renew flirta con un punteggio vicino alla soglia di qualificazione, che potrebbe portare anche ad una totale assenza di eletti.

In Francia, il partito di Emmanuel Macron, Renaissance, è in netto declino, pur rimanendo la seconda forza politica del paese e uno dei principali fornitori di seggi per il gruppo Renew.

Con questi risultati, la maggioranza uscente di PPE, S&D e Renew Europe rimane con un totale complessivo di 404 seggi su 720.

Le forze radicali stanno progredendo, gli ambientalisti sono ancora in ritirata

Tuttavia, il gruppo politico europeo che ha fatto i maggiori progressi è il gruppo della sinistra radicale La Sinistra, che guadagnerebbe sette seggi aggiuntivi, portandolo a 45.

La maggioranza di questi seggi sarebbero francesi, secondo le nostre stime: in particolare, il Partito comunista francese potrebbe entrare al Parlamento europeo, con quattro seggi, mentre La France insoumise, guidata da Manon Aubry, otterrebbe un seggio aggiuntivo (otto in totale). .

Anche la Sinistra italiana (SI/Sinistra Italia) entra nelle proiezioni con un nuovo seggio, e anche il partito cipriota AKEL ottiene un seggio aggiuntivo.

A destra, mentre i Conservatori e Riformisti europei (ECR) guadagnano 15 seggi per un totale di 80 – due in meno rispetto alle proiezioni di agosto – il gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID ) guadagna 16 seggi per un totale di 80 76, tre in più rispetto alle proiezioni di agosto.

Per quanto riguarda l’ID, l’Alternativa per la Germania (AfD) ha guadagnato due seggi aggiuntivi da agosto, per un totale di 23. Stesso progresso anche per il Partito olandese per la Libertà (PVV) che ne ha guadagnati due (cinque in totale) e che il Raggruppamento Nazionale di Marine Le Pen vincerne unoper un totale di 24.

Ciò compensa il crollo della Lega italiana (La Lega) di Matteo Salvini, che continua a perdere elettori a favore di Fratelli d’Italia (Fratelli d’Italia) del primo ministro Giorgia Meloni, e ora otterrebbe solo 8 seggi.

Allo stesso tempo, anche il Gruppo Verde/Alleanza libera europea (Verdi/ALE) continua la sua spirale discendente, perdendo ancora un altro seggio in questa proiezione. La perdita netta raggiungerebbe così 21 seggi.

Mentre l’Europa Verde italiana entrerebbe nella proiezione con due seggi, i due seggi dei Verdi lussemburghesi sono completamente scomparsi, uno sviluppo che segue i loro disastrosi risultati nelle elezioni nazionali di ottobre.

Per il momento, anche i Verdi francesi faticano a ripetere il successo delle elezioni del 2019, il che peggiora il record del gruppo del Parlamento europeo.

L’eurodeputato tedesco Damian Boeselager può tirare un sospiro di sollievo, dato che si stima che Volt Deutschland abbia ora un seggio.

I recenti cambiamenti evidenziano la natura dinamica della politica europea, con le politiche nazionali che alterano in modo significativo la composizione del Parlamento europeo e le preferenze degli elettori che continuano a cambiare mentre i paesi affrontano i loro mutevoli panorami politici.