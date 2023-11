L’asteroide Dinkenish continua a sorprendere gli specialisti

Dinkenish è stato trasportato dalla sonda Lucy il 1° novembre, progettata per lo studio Asteroidi troiani provenienti da Giove. I membri della NASA ritengono che queste rocce spaziali, mai studiate prima, contengano preziosi indizi sulla formazione del nostro sistema solare.

A causa delle sue piccole dimensioni, Dinkenish, soprannominato “Dinky”, è stato scelto per inaugurare la spedizione di Lucy, che dovrebbe durare 12 anni e sorvolare 11 asteroidi troiani. Ma gli ingegneri non si aspettavano che questo primo asteroide “di prova” sarebbe stato ricco di lezioni.

Qual è la vera natura di Dinkenish? Domanda dal punto di vista

Grazie ai primi dati ricevuti, gli specialisti hanno scoperto che Dinkenish era in realtà un asteroide binario costituito da un altro satellite. Come si legge in un comunicato stampa diffuso da NASAquesti due oggetti erano posti uno dietro l’altro dal punto di vista di Lucy.

Il 7 novembre, una seconda immagine è stata scattata circa 6 minuti dopo l’avvicinamento più vicino (1.500 chilometri più lontano) e ha fornito agli specialisti una nuova prospettiva che ha permesso loro di rilevare la presenza di un terzo oggetto. “Il team è stato sorpreso di scoprire che l’inaspettato satellite di Dinkinesh è esso stesso un binario di contatto, nel senso che è costituito da due oggetti più piccoli che si toccano.“Possiamo leggere in un comunicato stampa della NASA.

Secondo il vice scienziato del progetto di Lucy, John Spencer, i binari di contatto sembrano essere relativamente comuni nel sistema solare, ma questa è la prima volta che un binario di contatto è stato visto in orbita attorno a un altro asteroide.

” È davvero meraviglioso quando la natura ci sorprende con un nuovo mistero. La grande scienza ci spinge a porci domande a cui non avevamo mai pensato ” eccitato Tom Statleruno scienziato del programma Lucy presso la sede della NASA a Washington.

