Langon. È previsto un gemellaggio con una città vicino a Bologna, in Italia

Anne-Laure Dutilh, consigliere comunale di Langon (Gironda), ha annunciato che i legami creati in Italia potrebbero portare a un gemellaggio. (©Città di Langon)

La città di Langon (Gironda) è già gemellata con due città europee: da più di 40 anni con Penzberg, In Germania e saranno 30 anni l’anno prossimo con Canelas A Portogallo. “Con queste città, uniamo i nostri sforzi affinché si intesseranno relazioni sociali, culturali e commerciali e affinché siano favoriti gli scambi tra cittadini, sia individuali, sportivi, scolastici e professionali” sottolinea Anne-Laure Dutilh, consigliere comunale.

In breve, Langon potrebbe creare un terzo anello di gemellaggiocon una città in Italia, situato vicino Bologna. “Speriamo di poter incontrare e discutere progetti futuri con le nostre controparti italiane alla fine di giugno. È stata inviata una lettera su questo argomento e siamo in attesa di una risposta entro la data”, spiega Anne-Laure Dutilh.

Perché con l’Italia?

Perché con l’Italia? “Sono già stati creati collegamenti con le associazioni Langonnaise e più in generale con la regione Aquitania, che aveva sostenuto il restauro di un teatro danneggiato dopo il terremoto del 2012” indica l’eletto.

“E per l’aneddoto, è stato durante un viaggio del Stade Langonnais ruvido in Italia che è nata l’idea di creare il coro Le Chœur des Rugueux. Non partiamo quindi da zero, i collegamenti ci sono già e i Langonnais sono già investiti nei rapporti con questo Paese”.

I risultati delle azioni realizzate nel 2022 con Germania e Portogallo positivo anche: “ci sono stati scambi con il liceo Jean-Moulin che ha ospitato studenti della città di Penzberg per uno stage, e con famiglie di lingua tedesca nel comitato di gemellaggio. Anche le classi delle scuole superiori sono partite alla scoperta di Penzberg. Questi scambi continueranno quest’anno: 40 studenti delle scuole medie andranno in gita scolastica a marzo», spiega Anne-Laure Dutilh.

Azioni svolte dai comitati di gemellaggio

Lo scorso maggio, anche una delegazione Langon del comitato è stata invitata alla festa cittadina di Penzberg. “Speriamo che il sindaco e una delegazione dalla Germania vengano a trovarci il prossimo maggio, per sempre rafforzare i legami e lavorare sul futuro di questo gemellaggio. I membri del comitato sono invitati anche dai loro amici tedeschi a venire a trovarli dal 20 al 24 luglio”.

Il 22 gennaio 2023 si è celebrato il 60° anniversario del trattato franco-tedesco, “un momento importante per le nostre città”, sottolinea. “In questa occasione, il sindaco di Penzberg ha invitato il sindaco di Langon a discutere in video dei nostri valori comuni e dell’importanza di mantenere gli scambi”. Il lavoro degli studenti in questo anniversario sarà presto disponibile nella mediateca.

