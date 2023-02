Ristorante italiano Italian Trattoria riporta l’Italia a Bordeaux

Oggi vi invito a un ristorante italiano a Bordeaux : Vai ai Capucins o ai Bassins à Flot e vai a Trattoria Italiana per un viaggio di gusto assicurato nel sud Italia.

Se sei un fan del cibo italiano, devi provare questo ristorante italiano a Bordeaux! pizze, pasta, insalate, antipasti, dessert, vino, birra, succhi di frutta, limonata… da 6 € !

La cornice è fantastica, è colorata pur riuscendo a mantenere un lato abbastanza pulito. musica italiana sullo sfondo è morbida e ti accompagna magnificamente in questa immagine viaggio culinario !

Potresti avere la possibilità di farlo vedere il tuo piatto in preparazione. Desideroso di condividere la propria passione con i propri clienti, hanno aperto la cucina alla sala da pranzo. Questo è così puoi vederli lavorare e loro possono vederti divertirti! Quindi non esitare, avvicinati, vedrai il tuo piatto realizzato davanti ai tuoi occhi!

E se non hai molta fame maun aperitivo ti tenta, quindi siediti il loro bel bar dove potrai scegliere tra spritz, birre e i loro vini italiani.

Per accompagnare ogni bevanda, ne mettono sempre un po’antipasto da condividere !

Gio

Questo è l’artista di famiglia ! Gio è il garante di concetto architettonico e di atmosfera così speciale che troverai in questi ristoranti italiani. Con Gio, verrai trasportato dentro una trattoria calabrese prima ancora di varcare la soglia!

Renato

Renato è l’uomo dietro tutte le ricette che puoi degustare nei loro ristoranti. È ispirato da ricette di famiglia con cui lui e Gio sono cresciuti, ma anche i tanti incontri avuti durante i loro viaggi, nella famiglia Calabria o nelle vicine regioni meridionali.

Proprio come le tue papille gustative, Gio e Renato viaggiano anche, pure ! i loro prodotti sono soprattutto una storia di incontri con produttori incredibili. Questi incontri avvenivano durante le visite alle loro famiglie o durante i loro viaggi in Italia. Ne hanno incontrati alcuni produttori con i quali hanno stretto legami molto forti. È così che riescono a offrirti prezzi così convenienti per piatti come questi.

IT è una catena di ristoranti italiani che offre cucina familiare e genuina. Trae la sua ispirazione da Origini calabresi dei fondatori.

La sua particolarità: prodotti direttamente dall’Italiaricette uniche ideate da Renato, piatti freschi e fatti in casa, davanti ai clienti, ogni giorno.

Ti stanno aspettando lì, quindi a presto per condividere un attimo verocome in Italia!

