I nuovi ramponi all’inizio del 2021

Il modello Future rinnovato da Puma

Stuzzicato da Neymar – che ha lasciato Nike per Puma lo scorso settembre – alla fine del 2020, il look finale della Future Z 1.1 è stato svelato da Puma nei giorni scorsi. Il modello Future, lanciato nel 2017 e indossato (tra gli altri) da Antoine Griezmann, è stato ridisegnato e presenta nuove tecnologie. ” Il nostro obiettivo era immaginare una coppia per registi creativi, spiega Lilly Cocks, sviluppatrice di calzature presso Puma. Questi giocatori vogliono un paio che si senta come una seconda pelle e offra loro una buona stabilità “. Per questo i designer hanno immaginato una fascia di compressione FuzionFit + posta al centro del piede e sviluppata da filati di poliestere e filati tecnici. La suola ha la forma di una Z. ” È un nuovissimo design di Puma, che abbiamo preso in prestito dalle sneakers. Offre libertà di movimento ai giocatori ma anche stabilità », Specifica Lilly Cocks. L’attaccante brasiliano del PSG Neymar si presenta come la principale musa ispiratrice di questo modello nel 2021.