La sonda Curiosity della NASA ha catturato immagini straordinarie di nuvole sulla superficie di Marte

La sonda Curiosity della NASA ha scattato foto di nuvole su Marte, come descritto nella sua immagine Post sul blog: “Sottili sbuffi pieni di cristalli di ghiaccio che diffondono la luce del tramonto, alcuni dei quali brillano di colore.”

Secondo la NASA, le nuvole sono rare nella sottile atmosfera di Marte, ma di solito si formano all’equatore durante il periodo più freddo dell’anno. Gli scienziati hanno notato che l’anno scorso, due anni prima dell’ora terrestre, c’erano nuvole che hanno iniziato a formarsi prima del previsto, quindi quest’anno erano pronte.

Non solo le immagini sono sbalorditive, ma forniscono nuove informazioni al team Curiosity della NASA. Le prime nuvole sono ad altitudini più elevate rispetto alla maggior parte delle nuvole di Marte, che in genere si librano a 37 miglia sopra la superficie del pianeta e sono costituite da ghiaccio d’acqua. La NASA afferma che le nuvole alte sono probabilmente fatte di anidride carbonica congelata o ghiaccio secco.

La curiosità ha fornito sia foto in bianco e nero che foto a colori: le foto in bianco e nero mostrano i dettagli ondulati delle nuvole in modo più chiaro.

Ma sono le immagini a colori prese dalla fotocamera dell’albero del rover e messe insieme da diverse foto davvero sorprendenti. La NASA li descrive:

Se visti subito dopo il tramonto, i suoi cristalli di ghiaccio catturano la luce opaca, facendoli sembrare brillare contro il cielo scuro. Queste nuvole crepuscolari, note anche come nuvole notturne notturne, diventano più luminose quando sono riempite di cristalli, quindi si scuriscono quando la posizione del sole nel cielo scende al di sotto della sua altezza. Questo è solo un indizio utile che gli scienziati usano per determinare quanto sono alti.

Curiosity scatta anche foto di nuvole iridescenti in “madreperla”, con colori pastello ovunque. Mark Lemmon, scienziato atmosferico presso lo Space Science Institute di Boulder, in Colorado, ha affermato in una pubblicazione della NASA che questi colori provengono da particelle di nuvole di dimensioni quasi identiche. “Questo di solito accade immediatamente dopo la formazione delle nuvole e crescono tutte alla stessa velocità”, ha spiegato.

Lemon ha detto di essersi meravigliato dei colori di queste nuvole. Rosso, verde, blu e viola. “È davvero bello vedere qualcosa di luminoso con così tanti colori su Marte.”

Molto bello.