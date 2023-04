La scomparsa di Enzo a Strasburgo: “Scioccato”, uno zio rompe il silenzio

Uno zio di Enzo, scomparso a Strasburgo dal 2 aprile, rompe il silenzio. Sulle colonne di Le Parisien questo mercoledì 12 aprile, quest’ultimo ha fatto una confidenza straziante.

È una scomparsa che preoccupa sempre di più. Dal 2 aprile il 17enne Enzo non dà alcun segno di vita. Quest’ultimo, che stava scappando dalla polizia, si è gettato in un fiume. Questo mercoledì, 12 aprile, è una battuta organizzata per ritrovare lui e uno dei suoi zii nelle colonne parigine. “Spero davvero di trovarlo vivo“Prima ha detto prima di continuare: “Sono così stressato, scioccato da questa storia“. Ma dov’è Enzo? Presto, A.J Sull’inquietante scomparsa è stata avviata un’inchiesta. Successivamente è stata la procuratrice della Repubblica di Strasburgo, Yolande Renzi, a prendere la parola per fornire dettagli. “Proseguono le indagini per scoprire le circostanze della scomparsa e per ritrovare l’adolescenteHa detto prima di aggiungere:Nonostante l’ordine di fermarsi, è saltato in acqua per cercare di raggiungere l’altra sponda… nonostante la forte corrente“. Enzo è stato portato dentro con la corrente? Se è così, dov’è adesso? Il giovane è ancora vivo?

I fatti risalgono alla notte di domenica 2 aprile quando Enzo si trovava in un’auto rubata con due suoi cugini. Quest’ultimo, per sfuggire al controllo della polizia, è scappato e si è buttato in acqua. Da allora è rimasto solo il giovane a rintracciarlo da quando uno dei suoi cugini, maggiorenne e l’altro minorenne, è stato assassinato. In detenzione, poi rilasciato senza processo a questo punto. Ma dov’è Enzo? Sua madre ha sporto denunciaNon aiutare una persona a rischio contro X“Ma ha preso di mira il poliziotto che ha visto suo figlio saltare in acqua senza aiutarlo. Dopodiché, quest’ultimo ha detto che viveva in un vero inferno”.Non dormo da dieci giorniPrego ogni giorno che mio figlio venga trovato vivo”. confermato. La zia di Enzo, dal canto suo, ci ha assicurato che si trattava di lui”paura quando vedi la polizia Prima di menzionare: “Siamo arrabbiati perché nessun funzionario è venuto ad aiutare Enzo. Ci è stato detto che mio nipote si sarebbe rifiutato di aiutare questo poliziotto e che, all’improvviso, non si sarebbe buttato in acqua… Lo trovo fantastico! “.

Enzo: Sono state fatte delle ricerche nel fiume?

Secondo le prime informazioni, Enzo si era già gettato nel fiume quando ha visto arrivare la polizia. Secondo le loro dichiarazioni, l’ufficiale che ha cercato di arrestarlo lo ha seguito. “Uno degli ufficiali è saltato in acqua, ma era buio pesto, così ha perso rapidamente le tracce del giovane che è stato spazzato via dall’acqua in tempesta. Una fonte della polizia ha spiegato prima di partire: Nella stessa serata è stato perquisito da sommozzatori e vigili del fuoco. Tuttavia, il giovane non è mai stato trovato. La corrente lo ha portato via? Per quelli vicini a Enzo, quest’ultimo non aveva idea di cosa stesse facendo veramente. “Non va a scuola da diversi mesi, quindi passa il tempo in giro per il quartiere. È facilmente colpito e potrebbe essere finito in questa macchina senza sapere le conseguenze e possiamo immaginare che fosse spaventato quando ha visto la polizia.“, disse sua zia. Ma dov’è il giovane?