La regina Elisabetta appare all’improvviso all’apertura della metropolitana di Londra خط

Questa è l’ultima uscita pubblica per la 96enne che, nonostante abbia perso un discorso in Parlamento la scorsa settimana a causa di problemi di mobilità, negli ultimi giorni ha partecipato due volte a uno spettacolo di cavalli nella sua residenza del Castello di Windsor.

Londra: La regina Elisabetta ha fatto un’apparizione a sorpresa a una festa martedì per celebrare il completamento della tanto attesa linea della metropolitana di Londra, che è stata chiamata in suo onore.

Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: “Con un felice sviluppo, Sua Maestà la Regina oggi parteciperà a una cerimonia per celebrare il completamento della linea Elizabeth”.

L’apertura del progetto ferroviario da 24 miliardi di dollari era originariamente prevista per dicembre 2018, ma è stata ripetutamente ritardata a causa di problemi con i test di sicurezza e i sistemi di segnalamento, anche prima dello scoppio della pandemia.

La linea Elizabeth, originariamente chiamata “Crossrail”, collegherà destinazioni a ovest di Londra, inclusi l’aeroporto di Heathrow e l’aeroporto di Reading Shenfield a est. Aprirà al pubblico il 24 maggio.

Elizabeth è stata vista in pubblico solo in poche occasioni dopo aver trascorso una notte in ospedale lo scorso ottobre con una malattia non specificata, dopo la quale i medici le hanno chiesto di riposare.