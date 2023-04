La nave di soccorso di Banksy ‘Louise Michel’ è immobilizzata dall’Italia perché ha soccorso troppi migranti

Questa barca è stata immobilizzata per più di dieci giorni dalle autorità italiane sull’isola di Lampedusa a causa di un inasprimento della legislazione da parte del governo di Giorgia Meloni.

Aumentano gli arrivi di migranti in Italia, ma alcune ONG non possono più aiutarli, come la Luisa Michel chi deve rimanere al molo. Questa nave umanitaria, noleggiata dall’artista Banksy, è ferma da più di dieci giorni nel porto di Lampedusa. Perché se il governo di Giorgia Meloni conta sugli accordi con i Paesi per evitare le partenze dei migranti, cerca anche di impedirne l’arrivo inasprendo la normativa.

>> Una nave di Medici Senza Frontiere salva 440 migranti nel Mediterraneo

Nella cabina di pilotaggio Louise Michel, Fiona, l’unico membro dell’equipaggio francese, deve essere paziente. “Siamo in plancia, la sala comando, dove il capitano e l’ufficiale coordinano le missioni di soccorsodescrive Fiona. È qui che riceviamo le chiamate di soccorso e dove tutto accade per tutto il coordinamento e la pianificazione”.

“Ci viene impedito di svolgere lavori essenziali”

Su questa ex nave della marina francese, Banksy ha dipinto con un estintore e con lo stencil la sua bambina con il palloncino, ma al posto del palloncino un salvagente rosa a forma di cuore. Proibiti i soccorsi, perché l’equipaggio ha soccorso più migranti di quanti ne avevano diritto secondo il nuovo decreto del governo Meloni: “Secondo questo nuovo decreto, una volta che abbiamo i sopravvissuti a bordo, non ci è consentito effettuare altre operazioni di soccorso. Quindi, abbiamo effettuato tre salvataggi aggiuntivi. Il che è essenziale. La Guardia Costiera non ha mezzi sufficienti per rispondere a tutti l’aiuto chiama. Questa politica è mortale.”

“Noi, essendo detenuti qui, ci sono state molte barche che sono arrivate e altre chiamate. Non possiamo fare niente”. Fiona, membro dell’equipaggio della “Louise Michel” su franceinfo

Sulla loro nave di appena 30 metri, il piccolo equipaggio gira in tondo e risente dell’Italia e dell’Europa. Il Paese è stato appena condannato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) per “trattamento degradante” nel centro di accoglienza di Lampedusa e per “espulsione collettiva”.



Il centro per migranti (“hotspot”) di Lampedusa, presidiato dall’esercito italiano. (BRUCE DE GALZAIN / RADIOFRANCIA)

Questo non sorprende Tanja, una tedesca di 26 anni, come la maggior parte della troupe: “Penso che tutta l’Europa sappia che l’Italia e il suo governo di estrema destra non stanno facendo un buon lavoro in questo momento. Tutti sanno che ci sono solo 300 posti nel centro di Lampedusa casa, ma che ci vivono oltre 3.000 persone. “

“La situazione non è cambiata da anni e penso che tutta l’Europa lo sappia”. Tanja, membro dell’equipaggio della “Louise Michel” su franceinfo

Tanja come Fiona hanno solo le parole per difendere i propri ideali, privati ​​dei mezzi di soccorso per un’altra settimana.