La NASA ha scattato una foto straordinaria della “galassia perduta”: scienza e tecnologia dell’informazione

Sviluppato dalla NASA presso l’ospedale di Lviv. D’ora in poi, i medici dell’ambulanza assisteranno un chirurgo robotico. Da Vinci è il cosiddetto robot in grado di tagliare i tumori più piccoli in luoghi che un chirurgo umano non può raggiungere. Il dottore lo controlla a distanza. Da Vinci è spesso utilizzato in cardiologia, urologia e ginecologia. I chirurghi che lavoreranno con il robot sono già stati formati e dispongono di certificati. Ma lo stesso Da Vinci non ha ancora ricevuto i permessi dal Ministero della Salute. È stato presentato ai medici da colleghi filantropi. La prima operazione è stata pianificata con l’aiuto di un robot all’inizio di dicembre.