La missione Apollo 15 della NASA: la prima navicella spaziale celebra il 50° anniversario

Gli astronauti della NASA hanno guidato e guidato il primo veicolo sulla superficie lunare in quasi 50 anni durante la missione Apollo 15.

Da allora, l’agenzia spaziale ha utilizzato i rover per esplorare Marte e raccogliere dati per capire meglio quali parti dell’universo sono state visitate da poche persone. L’ultima serie di veicoli spaziali su Marte si sta preparando a restituire i primi campioni di roccia marziana sulla Terra.

Smithsonian Mag Ha detto che la missione Apollo 15 è responsabile di questi risultati spostando il primo LRV sulla Luna per aumentare il tempo in cui gli astronauti esplorano la sua superficie.

(Foto: NASA/Dave Scott via Wikimedia Commons)

Una di una serie di immagini a forma di pan del sito di atterraggio dell’Apollo 15, scattate dal comandante Dave Scott. Il rover lunare ha fatto il suo ultimo luogo di riposo dopo EVA-3. Sul retro c’è un rastrello usato durante la missione. Nota anche la Bibbia rossa sopra il joystick manuale al centro dell’auto, che Scott ha posizionato lì.

Specifiche dell’auto lunare

Astronomy.com Ha detto che gli LRV sono realizzati per la NASA dalla divisione elettronica Delco di Boeing e General Motors. Durante soggiorni lunari relativamente brevi da 22 a 75 ore, i veicoli devono ridurre il peso e aumentare l’efficienza. Consegnarono i primi veicoli nel marzo 1971, dopo l’inizio dei lavori nel 1969. Nonostante il contratto originale fosse di 19 milioni di dollari, i tre LRV – uno ciascuno per l’Apollo 15, 16 e 17 – finirono per costare alla NASA 38 milioni di dollari. .

LRV, per Nuovo AtlanteEra lungo circa 10 piedi (3 metri) e largo 6 piedi (1,8 metri). Pesava 460 libbre (210 chilogrammi) vuoto e poteva trasportare ulteriori 1.080 libbre (490 chilogrammi) con due uomini pieni e le loro tute spaziali da 180 libbre (82 chilogrammi), oltre a qualsiasi attrezzatura e rocce che potevano trovare per riportarlo a LM .

Due batterie all’idrossido di potassio d’argento e zinco da 36 volt alimentavano l’auto, che azionava quattro motori da 0,25 cavalli (uno per ciascuna delle ruote del rover). L’LRV può muoversi avanti e indietro a circa 9 miglia all’ora (14 chilometri all’ora), non così veloce o pesante come le auto della Luna previste da Whipple e von Braun, ma impressionante. Può passare attraverso fessure larghe fino a 2 piedi (0,6 m) e sopra ostacoli alti fino a 1 piede (0,3 m), come i massi.

Invece di un volante, le ruote, i propulsori ei freni erano controllati da una console a forma di T situata tra i sedili dei due astronauti. Premendo il pulsante avanti si spostava il rover in avanti (o indietro, se era stata selezionata la modalità appropriata) mentre si spostava il controllo simile a un joystick a sinistra oa destra. Gli astronauti hanno utilizzato il giroscopio direzionale (un dispositivo che utilizza un giroscopio per fornire gli indirizzi in aereo) e gli odometri per guidare il veicolo durante i voli, anche se, se necessario, potevano anche utilizzare il meccanismo di tendina parasole manuale del rover. Inoltre, l’LRV aveva la propria antenna, custodie per strumenti e telecamere.

La superficie della luna ha attraversato più di 17 miglia

il Il New York Times Il comandante David Scott e il pilota del modulo lunare hanno guidato il rover a circa 17 miglia sulla superficie lunare dopo l’atterraggio il 30 luglio.

Prima di tornare sulla Terra, la coppia ha trascorso ore a condurre esperimenti e ha raccolto 170 libbre di campioni.

Gli astronauti dell’Apollo 15 hanno stabilito alcuni record nello spazio. Ecco una playlist NASARisultati ottenuti negli anni:

Il primo spazio profondo e operativo EVA

Il carico utile più pesante nella storia dell’orbita lunare

La missione Apollo più lunga

Tempo più lungo in orbita intorno alla luna

La maggior parte delle attività extraveicolari sulla Luna

Dov’è l’auto lunare adesso?

Astronomy.com Ha detto che il modulo lunare principale dell’Apollo 15 è ancora sulla luna. Se ti trovi a Flagstaff, in Arizona, visita l’edificio dell’Astrogeology Science Center e guarda la mostra nella hall. Qui si trova uno dei dieci veicoli Grovers su misura, veicoli di addestramento temporanei utilizzati dagli astronauti per esercitarsi nella guida reale. Hanno affinato le loro abilità con Grover in varie località, inclusi i campi di cenere vulcanica vicino a Flagstaff.

Ogni Grover è costato 1.900 dollari, ci sono voluti tre mesi per essere completato ed era più pesante dei veri rover che andavano sulla Luna (che sarebbe collassata sotto la gravità terrestre). Il Grover equipaggiato con la giuria era molto economico, secondo l’USGS, perché gli specialisti usavano pezzi di vecchie auto – il sistema di sterzo della Renault, le ruote dell’Olds Tornado – e persino il carrello di atterraggio del bombardiere B-26.

