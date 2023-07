La Juventus non ci crede più! Paul Pogba lascerà l’Italia per… – Sport.fr

Il club italiano non crede nel ritorno ai massimi livelli di Paul Pogba e non sarebbe contrario alla partenza del nazionale francese. Quest’ultimo si annuncia nel mirino dei club sauditi.

La scorsa estate alla Juventus Torino, Paul Pogba ha avuto una stagione buia con sole 10 presenze. Dai la colpa a ripetuti infortuni e ricadute. Il club italiano non era più sicuro di fare un buon lavoro riportandolo indietro. Secondo L’Equipe, la dirigenza del Torino è molto delusa dalla stagione del francese. Non credono nel ritorno ai massimi livelli di Paul Pogba, proprio come l’allenatore Massimiliano Allegri. La Juventus non sarà contraria all’uscita del nazionale francese, tanto più che lo annuncia contro i club sauditi.

Il 30enne ha recentemente negato un trasferimento in Arabia Saudita ed è desideroso di rilanciarsi a Torino. Ma l’ex mancuniano, sotto contratto fino al 2026 con il club torinese, guadagna un cospicuo ingaggio di 8 milioni di euro a stagione. È troppo per la vecchia signora, in difficoltà economiche, che accetterà di lasciarlo andare se arriva un’offerta adeguata.