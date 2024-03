La Gulu University VC è stata incoronata Educatore africano dell'anno 2023

_______________

Gulu – Il vicerettore dell'Università di Gulu, il professor George Obenejoro Lada, domenica sera, 17 2024, ha ricevuto un'accoglienza eroica dalla confraternita universitaria dopo aver ricevuto l'African Education Award 2023.

Obenegoro, che è anche presidente del Forum dei vicerettori e presidente del consiglio di amministrazione del Centro nazionale per lo sviluppo del curriculum, ha ricevuto il premio dall'African Leadership Magazine in collaborazione con la Commissione doganale etiope venerdì 15 marzo 2024, durante una cerimonia tenutasi allo Skylight Hotel nella capitale etiope, Addis Abeba.

Secondo un post su LinkedIn dell’African Leadership Magazine del mese scorso, Obenejoro è stato onorato per il suo eccezionale contributo all’istruzione e alla leadership esemplare presso l’Università di Gulu.

“La vostra dedizione all’eccellenza accademica e alla promozione dell’apprendimento è davvero encomiabile, poiché stabilisce uno standard per gli insegnanti di tutto il continente”, si legge in parte nel post.

Ha ricevuto l'81,57% dei voti in un processo di selezione in due fasi, compreso l'invito a presentare candidature e la votazione online, che si è concluso a mezzanotte del 14 dicembre 2023.

Il suo primo classificato è la professoressa Kwamina Kwansah-Edo, vicerettore dell'Università dei media, delle arti e delle comunicazioni, del Ghana.

Openyjuru è stato ricevuto da una folla giubilante al Layibi Corner nella città di Gulu e da lì è stato portato al campus principale dell'università e infine al College of Agriculture and Environment dove si è tenuta la cerimonia di benvenuto.

Il professor Obenejoro con una folla allegra attorno al campus principale. (Tutte le foto sono di Jesse Johnson James)

Il preside della Facoltà di Agricoltura e Ambiente dell'Università di Gulu, Dr. Collins Okello, che rappresenta il vicerettore responsabile degli affari accademici, ha rivelato che Obenejoro è famoso per una serie di riforme introdotte nell'università e per i suoi altri contributi all'Università di Gulu. istruzione in Uganda.

Questi, secondo Okello, includono l’introduzione di una politica di amnistia che consenta agli studenti fuori corso di avere l’opportunità di completare i loro studi e l’introduzione di una politica di azione affermativa che consenta l’iscrizione alle specializzazioni in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) almeno il 50 per cento delle studentesse. , tra gli altri.

Ha anche rivelato che il professor Obenejoro ha guidato lo sviluppo del sistema informativo di gestione accademica (ACMIS) che ha contribuito a migliorare i risultati e gli accademici in tutte le università pubbliche del paese.

“Di conseguenza, i laureati dell'Università di Gulu possono ora conseguire la laurea entro la data di laurea a partire dalla 19a laurea tenutasi il 9 febbraio 2024”, ha affermato.

Nel frattempo, il vicerettore Christopher Obalem ha descritto il premio come un segno indelebile nella storia dell'università e ha affermato che faranno tutto il possibile per aiutare Obenejoro e il suo management ad eccellere a livello nazionale e internazionale.

Obalem ha anche chiesto a Openyjuru di introdurre un premio all'università in cui gli studenti eccezionali ma con difficoltà finanziarie vengono premiati e coltivati ​​per studi avanzati.

Il sindaco della città di Gulu Alfred Okonga ha elogiato Openyjuru e gli ha chiesto di rendere significativo il premio introducendo nuovi programmi tra cui l'ingegneria e quelli relativi all'intelligenza artificiale.

Obenejoro, che non ha potuto nascondere la sua gioia, ha detto che l’università presenterà dei premi in cui il personale docente dell’università sarà premiato in varie categorie tra cui i migliori editori, insegnanti, amministratori e manager dell’anno.

Openyjuru ha conseguito una laurea in educazione presso l'Università di Makerere, un master in educazione storica presso Makerere, un master in educazione degli adulti presso l'Università di Natal e un dottorato di ricerca in educazione degli adulti presso l'Università di KwaZulu-Natal.

È diventato vicerettore dell'Università di Gulu nel 2018, succedendo al professor Jack Nico Benmuji.