La Francia pareggia con l'Italia

La nazionale francese non ha brillato nel match contro l'Italia, domenica 25 febbraio, nel Campionato delle Sei Nazioni. Ha pareggiato contro la squadra italiana.

Hanno creduto in lui fino alla fine. La partita era alla portata dei giocatori italiani. Alla fine la partita terminò con un pareggio per 13-13 da entrambe le fasce del campo. Tuttavia, la Francia era ansiosa di fare bene in campo. Sono bastati solo sei minuti ai Blues per segnare la prima meta, prima di trasformarsi. Poi il pubblico si è calmato allo Stade Villeneuve d'Ascq (Nord).

Squadra indisciplinata

Dopo la sconfitta nella partita di apertura del torneo contro l'Irlanda e una vittoria di misura contro la Scozia, la squadra francese di rugby sperava di cambiare la situazione. Questa partita ha rappresentato una vera sfida fisica per i giocatori, soprattutto in panchina, con un gol strepitoso. Un quindicesimo francese indisciplinato ha comunque visto il punteggio stringersi. Ridotta a dieci e privata di dirigenti come Antoine Dupont, la squadra ha iniziato il secondo tempo con un punteggio di apertura. Non basta, visto che la partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.