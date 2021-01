La Coppa del Mondo di Biathlon venerdì ad Anversa su Eurosport e L’Equipe!

L’Italia e Anterselva si sono dirette verso questa settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. L’ultima prima dei Mondiali di Pocluca dal 10 al 21 febbraio. Gli eventi saranno seguiti in diretta sul sito web, L’Équipe e Eurosport!

Su L’Équipe, cerca Masoud Bintarki Accompagnato da b Notizie di Mary DoreenR. Sui commenti, Anne Sophie Bernady e Alexis Bove Porterà le scene ai tuoi spettatori. E su Eurosport Gilles Dela Busta e Sandrine Bailey Le prove verranno commentate

Se non ci sono modifiche alla classificazione, utilizzare Johannes Poe In testa tra gli uomini e Mart Rusland Olsbo Per le signore Julia Simon Ha ottenuto il suo primo successo per la squadra francese durante l’inizio collettivo della sesta tappa. Prossimo appuntamento della stagione di biathlon: Mondiali di Pokljuka in Slovenia dal 10 al 21 febbraio.

Scopri la collezione Lady TricolorS

Anais Biscond – Armie Morbert Bellefontaine (Massiccio del Giura)

Justine BRAISAZ – BOUCHET – CUSTOMS Les Saisies (Savoie)

Chloe Chevalier – Les 7 Laux (Dauphiné Snow Sports)

Anaïs CHEVALIER-BOUCHET – CUSTOMS Les 7 Laux (Dauphiné Snow Sports)

Caroline Colombo – Moth (Massiccio del Giura)

Julia Simon – CUSTOMS Les Saisies (Savoia)

Scopri la collezione uomo in tricolore

Emilian Cloud – Bass on the Robt (Vogue Mountains)

Fabien Claude – Arms Bass sur le Robt (Vogue Mountains)

Simon DESTHIEUX – ARMÉE Lompnes (regione di Lione e Al Ain)

Quentin Felon Mill – Grandvo Customs (Massiccio del Giura)

Antonin guigons – Arms Morzine – Avoriaz (Mont Blanc)

Emilien Jacquelin – CUSTOMS Villard de Lans (Dauphiné Snow Sports)

Programma TV di eventi in diretta su L’Equipe e Eurosport 1

📺 Giovedì 21/01 alle 14:05: 15 km individuali femminili

📺 Venerdì 22/01/13: 20 km individuali maschili

📺 Sabato 23/01 alle 13:10: Partenza collettiva 12,5 km donne

📺 Sabato 23/01 alle 15:05: Staffetta 4×7,5 km uomini

📺 domenica 24/01 alle 12:45: Staffetta femminile 4 × 6 km

📺 domenica 24/01 alle 15:05: Staffetta 4×7,5 km uomini