La causa dell’attore Jo Byung-kyu contro l’accusatore di bullismo scolastico è ancora in corso, incapace di andare avanti poiché l’accusatore si rifiuta di venire in Corea per essere interrogato.

Secondo i resoconti dei media del 21 luglio KST, la causa dell’attore Jo Byung Kyu contro l’accusatore di bullismo scolastico, ‘UNInsiste ancora e non è in grado di andare avanti finché non mette piede su “A” in Corea del Sud.

In precedenza, nel 2021, Jo Byung-kyu era stato accusato di bullismo scolastico durante i suoi giorni di scuola media, quando andava a scuola in Nuova Zelanda. Jo Byung-kyu ha negato falsamente le accuse e ha avviato una causa per diffamazione contro l’imputato, sperando di provare la sua innocenza. Tuttavia, poiché l’imputato risiede ancora in Nuova Zelanda e ha rifiutato di essere convocato dalla polizia sudcoreana per essere interrogato, le indagini non hanno fatto progressi negli ultimi due anni.

In effetti, un media ha riferito in esclusiva in questo giorno che Jo Byung-kyu aveva preso seriamente in considerazione l’idea di intentare una causa contro l’imputato in Nuova Zelanda, coprendo tutte le spese per entrambe le parti per dimostrare la sua innocenza una volta per tutte. È stato riferito che il costo di Jo Byung-kyu che ha intentato una causa civile contro l’accusato in Nuova Zelanda, tenendo conto dei costi per entrambe le parti, sarebbe stato di circa 1,2 miliardi di KRW (circa 940.000 dollari USA).

Tuttavia, sulla base dei commenti di un insider, la parte di Jo Byung-kyu alla fine ha scelto di non intentare una causa separata in Nuova Zelanda a causa del tempo significativo necessario per completare la causa e dell’incapacità di garantire che la causa fosse sufficiente per provare la sua innocenza in Corea.

Nel frattempo, Jo Byung Kyu tornerà sul piccolo schermo questo fine settimana tvN‘S ‘Super Counter 2: contatore di pugni‘, sul ruolo del protagonista maschile Quindi mon.