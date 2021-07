La bandiera dell’Algeria a Wembley fa scalpore

In ogni grande stadio del mondo, la leggenda vuole che ci sia sempre un tifoso algerino che viene a rappresentare il suo paese in tribuna con la bandiera in mano. Questa voce è stata verificata martedì durante la semifinale dell’Euro che ha opposto l’Italia alla Spagna (1-1, tab 4-2) a Wembley.

un 80e Un minuto, in mezzo a una folla di maglie rosse spagnole che celebrano il gol del pareggio di Alvaro Morata sugli spalti, la produzione televisiva ha permesso di vedere i tifosi algerini sventolare una bandiera. L’immagine ha creato un ronzio sui social media, come si vede nei tweet qui sotto.

Una bandiera dell’Algeria 🇩🇿 a Wembley su un’Italia🇮🇹 – Spagna🇪🇦: sì il calcio⚽ riprende vita! – Patrick Magic MBOMA (@MBOMAPatrick) 6 luglio 2021

Ma chi può spiegarmi perché c’è una bandiera dell’Algeria proprio in mezzo a un Italia – Spagna a Wembley 😭😭 #ITAESP pic.twitter.com/Tyc6LuQJFn -PiedsCarres (@PiedsCarres) 6 luglio 2021

La cosa più significativa in questa partita è che la bandiera algerina sventolava a Wembley 🇩🇿 Il calcio africano non è mai lontano… 😂@DZfoot – Hervé Penot (@hpenot_lequipe) 6 luglio 2021

Man of the Match: il ragazzo con la bandiera algerina in mezzo agli spagnoli. – Charly M. (@SeriousCharly) 6 luglio 2021