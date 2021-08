Juventus tradita dal portiere all’esordio contro l’Udinese (2-2)

La gioia del centrocampista argentino dell’Udinese Roberto Peyrera dopo aver segnato su rigore contro la Juventus Torino nella partita di Serie A del 22 agosto 2021 a Udine/AFP

La Juventus è stata agganciata domenica in casa dell’Udinese (2-2) per l’esordio in Serie A, tradita da due errori del portiere Wojciech Szczesny nella ripresa, mentre i bianconeri erano in vantaggio per 2-0 all’intervallo.

L’attaccante della Juventus Torino Cristiano Ronaldo, autore del 3° gol nei minuti di recupero, rifiutato dal VAR, contro l’Udinese, durante la partita di Serie A (2-2), 22 agosto 2021 a Udine/AFP

Cristiano Ronaldo, subentrato a sorpresa all’inizio della partita all’ora, credeva di aver salvato i torinesi nel recupero, ma il gol del fuorigioco del portoghese è stato annullato dal VAR per un fuorigioco molto contenuto.

Questo inaspettato pareggio sembra una falsa partenza per Massimiliano Allegri, tornato in panchina per riportare in vetta la “Vecchia Signora” a due anni dalla fine della sua prima avventura torinese, conclusasi con cinque scudetti in altrettante stagioni .

Il centrocampista colombiano della Juventus Torino, Juan Cuadrado (c), si congratula con i suoi compagni di squadra, dopo aver segnato il secondo gol contro l’Udinese, durante la partita di Serie A, il 22 agosto 2021 a Udine/AFP

Senza Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina a causa di una forma non ancora ottimale, la Juve aveva ancora iniziato perfettamente la sua stagione grazie a Paolo Dybala (3°) e Juan Cuadrado (23°).

Ma l’Udinese è tornata a crederci ottenendo un rigore, su un pallone liberato da Szczesny, che gli ha permesso di ridurre il segno di Roberto Pereyra (51esimo).

E dopo essere stati salvati due volte dai propri pali su tentativi di Alavaro Morata (54°) e Rodrigo Bentacur (66°), i giocatori di Luca Gotti hanno strappato il pareggio approfittando di un fallito rilancio del portiere torinese, che ha approfittato di Gerard Deulofeu (83°).

Un duro colpo per i torinesi, che ne subiranno un altro nel recupero quando il gol di Ronaldo verrà rifiutato.