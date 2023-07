Joy Hallyday: la figlia di Laeticia vive la dolce vita in Italia con un’altra “figlia di” Dailymotion

La bella vita ! Partendo per iniziare le vacanze estive in Italia, Joy ha condiviso diverse foto del suo soggiorno nella terra del grande stivale con una delle sue migliori amiche: Giulia Le Ruyet. Figlia del produttore Anne Marcassus e F. Le Ruyet, questa bella mora è anche una delle fidanzate di Vittoria de Savoie, figlia di Clotilde Courau e Emmanuel-Philibert de Savoie. Sua madre è vicina a Sarah Poniatowski, lei stessa amica di Laeticia Hallyday. Un clan molto affiatato che si riunisce regolarmente in estate.

Nelle foto condivise dalla figlia di Johnny Hallyday, scopriamo Joy in un crop top tabby in posa davanti a uno specchio. Ha anche pubblicato una foto della sua amica presso la struttura Il gabbiano marino situato a Capri. Le amiche si sono anche divertite al mare e hanno anche avuto la possibilità di fare una gita in yacht sulle coste italiane. Paesaggi sublimi che rivelano tutto il fascino del Golfo di Napoli. “discarica italia pt 1” si legge nella didascalia.

Sexy e raffinato

“Gioia sei davvero molto bella non ascoltare i critici rimani come sei“,”En raffinata moda sexy“,”Troppo bello“,”Troppo carino“hanno commentato diversi utenti di Internet, felicissimi di scoprire il soggiorno dell’adolescente.