Joest Racing torna alla 24 Ore di Le Mans con Glickenhaus

Joest Racing tornerà sul circuito della 24 Ore di Le Mans, in collaborazione con il produttore Glickenhaus nella categoria Hypercar.

Una partnership a tre

Joest Racing, il team che ha gestito l’operazione dell’Audi LMP1 alla 24 Ore di Le Mans fino al 2016, e poi ha accompagnato Mazda in IMSA, ha appena confermato il suo impegno in LMH da quest’anno in collaborazione con il produttore Glickenhaus. Joest Racing lavorerà in particolare in collaborazione con Podium Advanced Technologies (l’azienda italiana che ha sviluppato la Glickenhaus 007) per garantire il funzionamento delle vetture nel WEC.

Jim Glickenhaus (fondatore di Glickenhaus)

“Abbiamo deciso di partecipare al FIA WEC e alla 24 Ore di Le Mans per dimostrare che un produttore di veicoli di nicchia può fornire prodotti al più alto livello tecnologico … e il supporto di Joest Racing dimostra quanto siamo andati lontano questa sfida sul serio. “

Luca Ciancetti (Director of Automotive Development presso Podium Advanced Technologies)

“Avere la possibilità di lavorare con uno dei team di maggior successo nella storia delle gare di durata rafforza la nostra formazione … La recente collaborazione ci sta già dando ottimi risultati e non vediamo l’ora. il primo shakedown dello 007 LMH. “

Jan Lange (direttore del programma presso Joest Racing)