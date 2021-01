Masantonio Office of the Disappeared on Polar +: cos’è questa serie italiana?

Il canale Polar + del gruppo Canal propone all’inizio dell’anno la serie italiana “Masantonio: Bureau des disparus”. I fan delle indagini troveranno probabilmente il loro racconto in questa creazione televisiva che lancia un duo sui casi di sparizione.

Cosa dovresti sapere Masantonio: Ufficio dei dispersi

È il 4 gennaio che Polar + ha deciso di iniziare a trasmettere la serie Masantonio: Ufficio dei dispersi. Una produzione di Cattleya. Vale a dire la scatola dietro la serie Gomorra, Suburra e ZeroZeroZero. Basti dire che sappiamo chiaramente dove stiamo mettendo piede e che il concept rischia ancora di girare intorno a un universo poco felice.

La sceneggiatura si svolge a Genova, città natale del protagonista: Elio Masantonio (Alessandro Preziosi). Tornato a casa dopo anni di assenza, viene incaricato dal prefetto di polizia di risolvere casi di scomparsa. È normale che le persone lasciano coloro che li circondano senza alcuna notizia, ma cosa nasconde la loro volatilizzazione? Per scoprire la verità dietro i casi che deve risolvere, Elio deve lavorare con Alessandro (Davide Iacopini). Il loro primo caso riguarderà Chiara, una giovane ragazza scomparsa da diversi mesi.

Masantonio: Ufficio dei dispersi © Polar +

Masantonio: Ufficio dei dispersi farà in modo di cambiare il caso con ogni episodio. Questa è una pratica diffusa nelle serie poliziesche. Il collegamento tra gli episodi sarà realizzato grazie al personaggio principale e al suo sviluppo personale. Il suo ritorno a Genova non passerà inosservato alle sue vecchie conoscenze e verrà rievocata la sua vita privata. Lo seguiremo anche in la sua collaborazione con il suo compagno che non ha affatto lo stesso carattere. Quando Elio è rude nel comportamento, Alessandro appare più calmo.

Quando e dove guardare la serie?

I primi due episodi sono stati trasmessi ed è a questo ritmo che verrà offerto il resto ogni lunedì dalle 20.50 Se il pilota riguarda la scomparsa di una giovane ragazza, quello dopo parla di un ex detenuto che non dava più alcun segno di vita. Tutto l’interesse di questi sondaggi sarà nella diversità delle situazioni presentate. Alcuni scompaiono contro la loro volontà, ma altri lo fanno volontariamente. Non torneremo su tutti gli scenari perché Masantonio cercherà di sorprenderci ogni volta. Chiediamo solo quello!

Una serie da scoprire su Polar + e via MyCanal.