Oltre a una lunga campagna per diversificare le forniture di gas, il dirigente transalpino sta lavorando a un piano di risparmio energetico di emergenza. Le autorità stanno anche valutando la possibilità di ridurre gli orari di apertura con una chiusura anticipata alle 23 per ristoranti, bar e discoteche. © VALERIA FERRARO / AGENZIA ANADOLU / Agenzia Anadolu tramite AFP

HAAnche prima che una profonda crisi politica arrivasse a travolgere l’esecutivo di Mario Draghi ea far precipitare l’Italia in una profonda incertezza, Stefano Besseghini non nascondeva una certa preoccupazione. Alla luce del conflitto in Ucraina e della resa dei conti energetica con Mosca, il presidente dell’Autorità di regolamentazione dell’energia transalpina (Arera) ha annunciato mesi complicati a venire per le case e le imprese nella penisola. “L’autunno e l’inverno saranno i periodi più delicati”, ha spiegato il funzionario, intervistato dai deputati.

Non c’è tempo da perdere, ha avvertito: “Dobbiamo iniziare a lavorarci adesso. “Chiamare gli italiani alla sobrietà energetica e i loro governanti a costruire “piani anti-crisi gas” il più rapidamente possibile di fronte a un…