Ganna si ferma, è positivo per il Covid-19: nessun europeo in pista

Nessun europeo in pista per Filippo Ganna, risultato positivo giovedì sera al Covid-19. La revisione continentale è prevista a Plovdiv, Bulgaria, dall’11 al 15 novembre. Ganna aveva lasciato presto il ritiro di Montichiari perché aveva avuto un po ‘di mal di testa, nausea e brividi. Il 24enne piemontese aveva già programmato un prelievo questo giovedì mattina (dopo che quello di inizio settimana aveva dato esito negativo) in vista di una possibile partenza per la Bulgaria domenica. E lo stesso prelievo ha avuto successo.