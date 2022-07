BMW M HYBRID V8 LMDh CORRE IN ITALIA

La futura BMW M Hybrid V8 LMDh endurance ha appena completato il suo shakedown e i suoi primissimi giri questo lunedì, 25 luglio 2022, sul circuito di Varano, in Italia.

Questo prototipo disegnato dal marchio bavarese a partire dalla BMW V12 LMR vittoriosa a Le Mans nel 1998, per correre sulla pista di prova della casa costruttrice di telai Dallara per il suo primo test, ma vi girerà anche diversi giorni su questa pista questa settimana.

Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH, ha spiegato:

“La decisione di utilizzare la BMW M Hybrid V8 nella serie IMSA dal 2023 e nel World WEC dal 2024 è un passo importante per il progetto. Ho assaggiato e sono rimasto stupito dallo straordinario stile della 24 Ore di Le Mans durante il mio primo mandato come CEO di BMW M. Quindi sono molto felice di lottare per la vittoria assoluta come BMW M Motorsport a nuovo in questa classica e in tutto di resistenza mondiale. Campionato che contesteremo per la prima volta dopo decenni. La BMW M Hybrid V8 rappresenta una svolta verso l’elettrificazione per la BMW M. La serie IMSA in Nord America e il WEC, che si svolge in tutto il mondo, sono le piattaforme ideali su cui utilizzare il nostro prototipo per mostrare quanto sia importante la BMW elettrificata eccitante. E le nostre auto M lo saranno in futuro. »

Due degli attuali piloti BMW Motorsport, l’americano Connor De Phillippi e il sudafricano Sheldon van der Linde si sono alternati al volante

Da Phillippi fiducioso dopo il debug, questo lunedì:

“È stato un onore e un piacere guidare per la prima volta la BMW M Hybrid V8,”

Prima di aggiungere e indicare:

” È stata una giornata storica per BMW M Motorsport nel programma LMDh. Passo dopo passo abbiamo passato in rassegna tutte le funzioni della vettura e alla fine della giornata siamo riusciti a fare qualche giro quasi a piena potenza, il che è un buon risultato per un roll-out. Mille grazie a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per questo progetto presso BMW M Motorsport, BMW M Team RLL, BMW M Team RMG e Dallara! »