Italia (Olimpiadi 2021): data, ora, canale TV… Info sulla partita di basket

FRANCIA – ITALIA. La squadra di basket maschile francese si oppone alla controparte italiana, questo martedì 3 agosto 2021, nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Trasmissione TV, streaming… Su quale canale ea che ora guardare la partita?

Riepilogo

La squadra di basket maschile francese entra con fiducia nei quarti di finale contro l’Italia, dopo aver vinto le sue prime tre partite alle Olimpiadi del 2021, ma anche leggermente nell’ignoto, contro un avversario che non affrontava più dal 20211. Sulla carta, i Blues, che avrebbe potuto cadere più male nel sorteggio (hanno evitato in particolare la Spagna), partirà favorito ma dovrà diffidare di una Squadra Azzura che sta cavalcando grande fiducia. ‘E’ una squadra europea che ha fatto un eccezionale TQO (torneo di qualificazione olimpica) a Belgrado, che è stato un bel traguardo, avendo eliminato la Serbia, grande favorita, e si è confermato dall’inizio di questi Giochi, perdendo solo tre punti contro l’Australia “, ha ricordato ieri il tecnico francese Vincent Collet, prima di aggiungere: “È una partita aperta, abbiamo le carte in mano”.

Il calcio d’inizio di questa partita tra Francia e Italia sarà dato alle 10:20 (ora francese), questo martedì 3 agosto 2021. In caso di vittoria, i Blues si incontreranno giovedì 5 agosto per la semifinale di questo torneo di basket maschile delle Olimpiadi 2021 con Slovenia o Germania.

Buone notizie per gli appassionati di basket e per i tifosi della squadra maschile francese: martedì è in programma una trasmissione in chiaro sulla TV francese, in occasione di questo quarto di finale contro l’Italia. Per guardare la partita in diretta, vai su Francia 2 o Francia 4 (a seconda delle notizie dei Giochi). L’incontro sarà proposto anche sul canale Eurosport 2 e 6.

Se preferisci guardare Francia – Italia in streaming, dovrai rivolgerti a il sito web della TV francese (accesso gratuito), o alla piattaforma Giocatore di Eurosport, accessibile solo in abbonamento.

I cinque maggiori dei Blues per questo quarto di finale contro l’Italia dovrebbero essere composti da Batum, Yabusele, Fournier, De Colo e Gobert. Ricordiamo che Vincent Collet, l’allenatore della squadra di basket francese, ha ingaggiato dodici giocatori per le Olimpiadi del 2021.

Leader: Andrew Albicy (31, Gran Canaria/ESP), Thomas Heurtel (32, ASVEL), Frank Ntilikina (22, New York Knicks/NBA).

Terzini: Nando de Colo (33, Fenerbahçe/TUR), Evan Fournier (28, Boston Celtics/NBA).

Ala: Nicolas Batum (32, Los Angeles Clippers / NBA), Timothé Luwawu-Cabarrot (26, Brooklyn Nets / NBA).

Ali forti: Petr Cornelie (25 anni, Pau-Orthez), Guerschon Yabusele (25 anni, ASVEL) /.

Pivots: Mustapha Fall (29, ASVEL), Rudy Gobert (24, Utah Jazz/NBA), Vincent Poirier (27, Real Madrid/ESP)

Sarà vissuta anche questa partita del torneo olimpico di basket 2021 tra Francia e Italia commentate in diretta sul nostro sito questo martedì (vai a questa pagina), con l’evoluzione del punteggio e la sintesi delle migliori azioni della partita in diretta.