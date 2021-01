Italia – Italia: “la lotta della vergogna” tra Ibrahimovic e Lukaku per la stampa

Italia

All’indomani dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan segnati dallo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, la stampa italiana evoca una diffusa sensazione di “vergogna”.

Se dedica un posto a Eriksen, salva il segnapunti di Nerazzurri al settimo minuto di recupero (2-1), la stampa italiana rievoca ampiamente il “rissa” tra Ibrahimovic e Lukaku. Dire La Gazzetta dello Sport escludi la sua A con “Rissa Ibra-Lukaku”, il Corriere dello Sport Parlare di “vergogna”. Il quotidiano sportivo della Roma è indignato per gli insulti scambiati tra i due compagni dell’attacco, in cattivi rapporti sin dalla difficile convivenza al Manchester United quattro anni fa. Il centravanti del Milan, espulso nel secondo periodo per doppia ammonizione nel 59esimo, accennato “Stronzate voodoo” e la madre del belga quando un leader dell’Everton ha detto nel 2018 che Lukaku aveva lasciato il Caramelle sotto l’influenza di un vudù consultato da sua madre. L’Interist ha risposto con parole poco amichevoli legate alla famiglia, allora oggetto di contesa tra i due uomini.

“Il campo è un anello”, titolo nelle sue pagine interne Gazette questo mercoledì mattina. “Riti e gol vudù, derby e vergogna. La peggiore vergogna, la Scala del calcio da bar, peccato che il film sia triste e che faccia il giro del mondo a scapito del calcio italiano. Ibrahimovic e Lukaku segnano, sì. Ma in quella notte gelida, nessuno ricorderà il tiro traversone di Zlatan o il calcio di rigore di Lukaku. La lotta alla fine del primo periodo tra i due, con parole che mettono in gioco genitori, origini africane e idee religiose, è destinata a non essere dimenticata ”, rimpiange il giornale con le pagine rosa. Indica che Ibrahimovic si è scusato con i suoi compagni di squadra per la sua espulsione e che ha negato di aver fatto osservazioni razziste. E il Giornale Da ricordare che l’attaccante rossonero, che sabato aveva già avuto un alterco con Zapata durante la sconfitta contro l’Atalanta Bergamo (0-3) in Serie A, ha madre cattolica croata e padre musulmano bosniaco.

“Dopo due sconfitte, per quanto diverse, il Milan deve ritrovare il suo ritmo e la sua serenità. E anche Zlatan dovrà farlo “, conclude l’articolo di La Gazzetta dello Sport sul gancio. Per il Corrierre dello Sport, “Il lungo derby è stato perso dal calcio che ha visto la vergognosa cavalleria tra Ibrahimovic e Lukaku, e per favore non cercate di alleggerire la posizione di nessuno dei due: sbagliavano entrambi”. “Il calcio è così, un derby è così, senza certezze, con errori e bruttezza, colpi alla testa, e alla testa, e colpi di genio”, filosofo dello sport quotidiano. Anche senza pubblico i derby milanesi restano caldi. Il ricongiungimento tra le due società lombarde avverrà in tempi rapidi poiché l’incontro della fase di ritorno del campionato avviene tra meno di un mese, il 21 febbraio. Ibrahimovic e Lukaku avranno quindi scambi più cordiali? Avere…

Emmanuel Langellier