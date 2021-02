Italia: Draghi ottiene la fiducia del Senato, giovedì votano i parlamentari

Mercoledì sera il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha ottenuto come previsto la fiducia del Senato dopo aver presentato le sue priorità politiche in giornata, chiedendo ampie riforme per far uscire l’Italia dalla crisi economica e sanitaria in cui è immersa. / Foto scattata il 17 febbraio 2021 / REUTERS / Yara Nardi



