Mancano ancora persone in Italia e Francia | Attualmente Europa | DW

Dopo le devastanti tempeste nel sud della Francia e nel nord Italia, centinaia di soccorritori hanno continuato a cercare vittime. Nell’entroterra della città di Nizza, dove i villaggi erano tagliati fuori dal mondo esterno, gli abitanti devono essere riforniti di acqua e cibo. Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che anche i militari sarebbero stati utilizzati per aiutare.

Nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, al confine con l’Italia, mancavano almeno otto persone e molte di più non c’erano notizie, riassume Castex. C’è “grande preoccupazione per il bilancio finale”, ha aggiunto il capo del governo.

Nel dipartimento delle Alpi Marittime, come qui a Saint-Martin-Vesubie, molte strade sono interrotte per mesi

Il tempo si è calmato

Forti piogge hanno colpito la regione del Mediterraneo venerdì e hanno causato inondazioni. Case e ponti furono abbattuti, lunghi tratti di strada scomparvero tra le masse d’acqua. Nel frattempo il tempo si è di nuovo calmato.

Nel nord Italia, il Piemonte segnala i danni peggiori. Nel frattempo, molte famiglie erano senza elettricità. Il sindaco di Limone Piemonte in provincia di Cuneo parla di “situazione catastrofica”. A volte ha piovuto più forte da venerdì a sabato di quanto non avesse fatto per circa 60 anni. La scena era piena di fango e acqua e due persone sono state uccise. Secondo i media, tra loro c’era un membro dei vigili del fuoco volontari della Valle d’Aosta che era in missione di soccorso. Anche qui le persone mancano ancora.

Un percorso di devastazione attraversa anche la Roquebillière francese

Scoperto dal soccorso alpino

Anche un gruppo di trekking tedesco inizialmente non è riuscito a raggiungere un punto di incontro concordato dove avrebbero dovuto essere prelevati dopo una visita di più giorni alle Terme di Valdieri. Alla fine gli escursionisti sono stati scoperti dalla squadra di soccorso alpino in una capanna e portati in salvo. In Valle d’Aosta alcune località sono state temporaneamente interdette al traffico a causa di frane e danni ai ponti.

Fango ovunque: pulizia a Ventimiglia, in Italia, vicino al confine francese

Le regioni tra il Mediterraneo e le Alpi meridionali sono state colpite da anni da forti tempeste e le conseguenze sono state gravi. Nell’autunno dello scorso anno, 14 persone sono state uccise nel sud della Francia. La densamente costruita Costa Azzurra è stata colpita da forti tempeste esattamente cinque anni fa, con 20 morti in quel momento.

