Chanel Crafts Parade al 19M di Parigi, il nuovo spazio dedicato agli artigiani del lusso

Scarpe bicolore, ricami moderni di perle e paillettes, camelie fatte a mano: Chanel ha celebrato l’artigianato il 7 dicembre in una sfilata che si è svolta al 19M, il nuovo spazio che riunisce il meglio degli artigiani del lusso.

Vanessa Paradis, Sofia Coppola e altri ospiti in giacche di tweed accessoriate con borse trapuntate si sono riversati nel nuovissimo edificio di Porte d’Aubervilliers a nord di Parigi, un quartiere noto per i suoi campi di migranti e non abituato allo splendore del lusso.

La sfilata di Chanel Crafts 2021-22 è stata circondata da misure di sicurezza draconiane: gli ospiti hanno dovuto eseguire un test PCR il giorno prima, oltre al loro libretto sanitario. Era obbligatorio indossare la mascherina anche all’esterno dell’edificio.

Proprio come il sito Chanel ha voluto ospitare undici laboratori sotto lo stesso tetto, tra cui le ricamatrici Lesage e Montex, il calzolaio Massaro o l’esperto di piume e fiori Lemarié, la collezione del direttore artistico di Chanel fatta per fondere il mondo del lusso e il strada.

La collezione è “molto urban pur rimanendo sofisticati, con giacche di tweed con maniche felpate, ricami in stile graffiti (…) voluminosi bermuda in maglia e cappotti casual indossati aperti”, sottolinea Virginie Viard nella nota sull’intenzione della sfilata.



Sfilata di artigianato Chanel al 19M, a Parigi, 7 dicembre 2021 (MARGUERITE BORNHAUSER)

Sul podio, abbondanza di maglieria, cardigan ma anche “look totale” come un completo color malva composto da bustino, gonna culotte, giacca e scaldacollo. Piume e paillettes sono onnipresenti, il tema della sfilata dedicata agli artigiani obbliga. Molti ricami grafici come quelli di Montex in paillettes argento si ispirano alla struttura dell’edificio con la facciata ornata da fili di cemento bianco, immaginata dall’architetto Rudy Ricciotti.

I tacchi dei bimbi bicolore – beige e nero – sono ornati di perle ei lunghi guanti di pelle sono indossati con un misto di gioielli.



Sfilata di artigianato Chanel al 19M, a Parigi, 7 dicembre 2021 (MARGUERITE BORNHAUSER)

Il set di inviti includeva una raccolta di testi di rapper come MC Solaar o Abd al Malik e scrittori come Sarah Chiche, Anne Berest o Nina Bouraoui, che raccontavano la loro visione delle case d’arte che risiedono a 19M. Ispirato ai manga e all’animazione d’avanguardia, il film diretto da Remembers che accompagna la collezione porta un’altra nota bizzarra per presentare un know-how raro.





Sfilata di artigianato Chanel al 19M, a Parigi, 7 dicembre 2021 (GARY SCHERMANN)

Chanel è l’unica casa di moda a presentare le sue collezioni di artigianato dal 2002, per evidenziare un know-how eccezionale. Chanel ha acquisito dal 1985 quasi quaranta case artigianali prive di fondi, situate in Francia, Italia, Spagna e Scozia e che danno lavoro a 6.600 persone.

Con una superficie di 25.500 m2, il 19M è stato progettato dall’architetto Rudy Ricciotti, autore tra gli altri del MuCEM di Marsiglia e del Dipartimento di Arti Islamiche al Museo del Louvre – per ospitare 11 case, tra cui le ricamatrici Lesage e Montex , il calzolaio Massaro, o ancora l’esperto di piume e fiori Lemarié che collaborano con Chanel e altre case di lusso.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare con queste case negli anni 1985-1990, erano sparse per tutta Parigi. Questi laboratori sono diventati troppo piccoli. Affinché continuassero a svilupparsi e ad attirare nuovi talenti, era necessario restituire un impulso alla storia”, ha spiegato nel 2019 il presidente delle attività moda di Chanel, Bruno Pavlovsky.

Il sito è chiamato il 19M in riferimento al quartiere parigino in cui si trova e al quale spera di portare splendore così come il compleanno di Gabrielle Chanel (19 agosto).