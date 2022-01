Le Senat italien a adopté le premier budget de la coalition hétéroclite dirigée di Mario Draghi, qui prévoit des baisses d’impots de huit miliardi di euro l’an prochain, afin de soutenir l’économie et fiscal duire les les et fa Contracting.

L’imposta sul reddito è stata capovolta, riducendo il numero di scaglioni di imposta da cinque a quattro, così come le aliquote, e aumentando alcuni crediti d’imposta per i lavoratori a basso reddito. La terza fascia di imposta, reddito compreso tra 28.000 e 50.000 euro, vedrà la riduzione maggiore, da un’aliquota del 38 al 35 per cento.