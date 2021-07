Come hai lasciato Parigi per Torino?

“L’Italia non mi è sconosciuta da quando ero presidente di Citroën Italia. Un’opportunità del genere non può essere rifiutata. È una passione pura, molto più che un lavoro. Stellantis, d’altronde, è un gruppo che ha assunto una dimensione globale raggiungere, quindi non siamo legati a nessun Paese in particolare. D’altra parte, mi è sembrato ovvio stabilirmi in Italia per gestire l’Alfa Romeo. È qui che stanno le radici del marchio”.

Eccoci sulla pista di prova di Balocco per il test della Giulia GTA. Conosci questo posto?

“L’ho scoperto per la prima volta nell’ottobre 2020. È una vera scoperta, una sorta di Disneyland. Ci sono un totale di 300 chilometri di sentieri, con ben 37 tracciati diversi. È un mondo interamente dedicato alla passione e all’esperienza”.

JP Imparato scopre la Giulia GTA – DR

Qual è il progetto futuro del marchio?

“All’interno di Stellantis, i marchi hanno una visione a lungo termine di 10 anni che include un piano di prodotto di 5 anni. Entrambi sono scritti e documentati e posso assicurarti che avremo qualcosa di nuovo ogni anno. Gli italiani ti sorprenderanno! ” Punteremo sulla qualità dei nostri prodotti sfruttando una serie di asset Stellantis è grande dal punto di vista tecnologico, abbiamo le idee molto chiare su cosa vogliamo fare con Alfa Romeo”.

Perché hai ritardato il lancio de La Tonale?

“Volevo non solo avere un livello qualitativo impeccabile, ma anche e soprattutto essere subito disponibile in una versione ibrida plug-in. E sarebbe stato così”.

Alfa Romeo Tonali – D

Ripubblicare Lancia come secondo marchio italiano premium all’interno di Stellantis, cosa ti ispira?

“Non abbiamo problemi con il posizionamento incrociato con la Lancia. L’Alpha è sinonimo di sportività ed eleganza di Lancia. Quindi siamo complementi, non concorrenti”.