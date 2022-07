Intrattenimento Blizzard È stato annunciato che i principali sviluppi di Eroi della tempesta Arriverà al termine, anche se lo studio supporterà ancora il titolo in una certa misura.

in Un post sul blog di inizio settimana (8 luglio) Il team di sviluppo ha delineato come supporterà Eroi della tempesta D’ora in poi, poiché alcuni tornei e roster stagionali continueranno, ma le patch si concentreranno sulle correzioni di bug.

Andando avanti sosterremo Campioni In modo simile ai nostri giochi di lunga durata, Astronave E il Starcraft II. In futuro, continueremo i turni stagionali e le rotazioni degli eroi e, sebbene il negozio in-game rimarrà operativo, non ci sono piani per l’aggiunta di nuovi contenuti per l’acquisto.

“Le correzioni future si concentreranno principalmente sulla sostenibilità dei clienti e sulla risoluzione dei bug, con aggiornamenti del bilanciamento in base alle esigenze”.

Come ringraziamento ai giocatori della squadra, nella patch della prossima settimana tutti riceveranno una rara cavalcatura epica per lucertola arcana.

All’inizio di questa settimana il personale di Activision Blizzard annunciato “Uscire per porre fine alla disuguaglianza di genere”, Tra il caso di colpo di stato Roe v. Wade negli Stati Uniti. Il processo di sfratto richiede ad Activision Blizzard di proteggere i propri dipendenti da potenziali ribaltamenti e minacce interne che possono sorgere sul posto di lavoro.

Al Ahli Bank del Kuwait chiede di “assicurare che i nostri lavoratori in modo sicuro, conveniente e legale mantengano l’accesso a procedure salvavita come aborti e assistenza sanitaria assicurata”.

La Labour Alliance ha anche affermato che si stava ritirando a causa della mancanza di cooperazione gestionale in Activision Blizzard. “In passato, abbiamo cercato di lavorare con il management per affrontare problemi di questa natura, ma nell’ultimo anno le nostre preoccupazioni sono state ignorate”.

