Dottper vent’anni, La resa del grano non aumenta più in Francia. errore, principalmente, Il riscaldamento globaleLei disse L’agrometeologo Serge Zakka su Twitter la scorsa settimana. Post che sono una redazione Terre-net.fr Citato a te che ha suscitato la reazione di molti lettori, ognuno con la propria interpretazione, e non è solo questione di clima.

‘Dry, Dodger, PS che fallisce’: la trilogia dei perdenti…

Eric Letinoycerto, criminalizzando “secco, ambiguo, PS è giusto”.

Piace Anna Gigi Chi lo esprime in modo più poetico: “Le montagne non salgono in cielo”. “Come la mia fattoria”, dice.

“Come se noi, i coltivatori di base, non fossimo in grado di fare questa analisi da soli! Ops Jerry Competente.

Meno fertilizzanti e piante

Roger Mugenlui stesso, crede che “(…) restrizioni alla diffusioneassociato al Fertilization Book e agli annunci sul flusso di azoto”, hanno anche a che fare con questo.

“Non dimentichiamo inoltre che trattiamo sempre di più le nostre coltivazioni con l’aceto (…)!”, aggiunge Agosto Antonio 5%Indicando il forte Limitare i trattamenti fitosanitari.

“ Questi studi, che evidenziano solo il ruolo del clima, sono studi completamente fittizi, giudice Brix Verde. colture di grano stagnanti Solo perché se pensiamo alle medie, abbiamo raggiunto il nostro massimo potenziale. Prima degli anni ’50, gli agricoltori quasi non usavano fertilizzanti chimici. Ora quasi tutti lo usano. (…) Insomma, il clima è sempre… solo per imporre più tasse. »

Per non guadagnare di più!? »

‘La stagnazione del rendimento corrisponde a confezione da 92creduto da lui sciupare. (…]Il quadro normativo uccide l’innovazione e il desiderio. Tutti i settori sono coinvolti, non solo l’agricoltura!

Perché cercare di aumentare le rese se in cambio “non otteniamo di più”, in altre parole se i produttori non migliorano Reddito di grano si chiede Christopher Koenig.

Questo articolo dovrebbe essere pubblicato sui social network di Anti-affondamento ! ‘, e conclude Fiorente Bedo Con tono ironico.

