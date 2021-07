Intelligenza artificiale come l’informatica quantisticaوس

Internet Desk: il CEO di Google, il gigante della tecnologia, Sundar Pichai, ha affermato che i campi dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica avranno un impatto significativo sulla vita umana nei prossimi giorni. Ne ha parlato in una recente intervista. Ha affermato che per quanto fuoco, elettricità e Internet siano necessari oggi, l’intelligenza artificiale sarà urgente in futuro quanto alcuni dei compiti che possono essere svolti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale in modo più efficiente rispetto agli umani. È anche il leader di altre società con sede su Google nel campo dell’intelligenza artificiale, come Alphabet, Wage, Fitbit e Deep Mind. Ha detto che oggigiorno le attività online sono più importanti delle attività fisiche. Internet è l’era digitale di oggi.

Utilizzo di Internet senza incidenti e senza restrizioni!

Ha affermato che l’uso di Internet gratuito e senza restrizioni in alcuni paesi ha recentemente riscontrato problemi, prendendo di mira indirettamente la Cina. Ha detto che la maggior parte dei paesi controlla il flusso di informazioni. Ha detto che non ci sono prodotti Google principali disponibili in Cina. Ha predetto che nei prossimi anni, i progressi nei campi dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica rivoluzioneranno il mondo intero in un modo che nessuno sa. Ha detto che questa sarebbe stata la più grande rivoluzione tecnologica che l’umanità avesse mai sviluppato. Ha detto che l’intelligenza artificiale è fondamentalmente il processo per portare l’intelligenza umana nelle macchine, moltiplicarla e farla funzionare. Ha affermato che molti sistemi di intelligenza artificiale risolvono già molti problemi meglio degli umani. Ma vale la pena notare in questo contesto che il famoso scienziato Stephen Hawking ha avvertito che l’intelligenza artificiale danneggerebbe il sistema che abbiamo attualmente.